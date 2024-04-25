參院大比數通過援外法案 拜登：數小時內付運 美恢復對烏供武 俄威脅擴佔區

美國眾議院上周六將總值約950億美元（約7410億港元）的援烏、援以、援台法案，以及TikTok剝離法案共4項法案分開表決，悉數通過後交參院審議。參院周二將4項法案合併表決，以79：18票獲得通過，遠多於過關所需的60票支持門檻。48名民主黨人和31名共和黨人投贊成票，15名共和黨人和3名民主黨人投反對票。

軍援烏、以、台法案與參議院2月通過法案相似。9名當時投反對票的共和黨人周二改為支持法案，15名極右派共和黨參議員投反對票。民主黨兩名自由派議員和佛蒙特州獨立參議員桑德斯因反對向以色列發送更多武器，投了反對票。

共和黨15極右議員反對 分歧再現

《華盛頓郵報》報道，援烏法案突顯共和黨內部分歧，上周六在眾院要靠民主黨人支持方通過。在隨後社交媒體帖子和電視採訪中，衆院共和黨人互相指摘。

參議院少數黨領袖麥康奈爾周二指摘那些反對援烏的共和黨人。他將這次投票描述為黨內兩派之間激烈鬥爭的轉折點：一派是承載着「通過實力實現和平」傳統理念的共和黨人，另一派則對外國干預持深度懷疑態度。他宣稱：「我認為我們已經渡過孤立主義運動帶來的難關。」

路透：美暗運長程ATACMS系統赴烏

五角大樓表示，涉及608億美元的援烏法案通過後，援助可在幾天內開始運往烏克蘭。路透社周二報道，華府已準備好10億美元援助，在法案生效後立刻供烏，其餘援助亦會在未來幾星期到位。為了縮短到基輔的運輸時間，大部分軍援已預先存放在德國和波蘭。

路透社昨引述匿名官員透露，這一批援助包括車輛、「刺針」（Stinger）防空彈藥、高機動性火箭炮系統（HIMARS，簡稱海馬斯）的額外彈藥、155毫米火炮彈藥、TOW和「標槍」（Javelin）反坦克彈藥等。烏克蘭總統澤連斯基昨表示，美國通過援烏法案，強化了美國作為「民主燈塔」的角色。他前晚在視像講話中表示，美國的新武器將幫助基輔重獲主動權。澤連斯基對拜登政府首次同意交付射程可達300公里的ATACMS表示讚賞。路透社報道，美國近數周已秘密把部分ATACMS運往烏克蘭，上周三已用來攻擊克里米亞目標。

北京斥美危害台海和平穩定

美國國會通過援台法案，中國外交部發言人汪文斌昨在例行記者會上表示，美台強化軍事勾連，不會為台灣帶來安全，也挽救不了「台獨」注定失敗的命運，只會推高台海緊張局勢和衝突對抗的風險，終將是搬起石頭砸自己的腳。汪文斌敦促美方，應恪守一個中國原則和中美三個聯合公報的規定，落實不支持「台獨」承諾，停止武裝台灣和危害台海和平穩定。

（CNN/紐約時報/華爾街日報/BBC）

（俄軍侵烏）