美大學挺巴示威升級 警拆營帳拉人

《華盛頓郵報》報道，多所院校的學生近期將示威升級，麻省理工學院、紐約大學、加州大學柏克萊分校和密歇根大學等都出現紮營示威活動，部分示威者打亂校內活動。耶魯大學表示，有47名學生周一早上在校內一座廣場被捕，校方承認要求警方拉人，並指會對相關學生作出包括停學等紀律處分。警方同日應紐約大學要求拘捕一批示威者，當中包括部分教職員，又拆毁一些營帳，有示威者一度組成人鏈阻撓。校方表示，有約50名示威者周一早上「未經許可」下在一個廣場示威，校方架設圍欄阻止，但被其他示威者突破，相信很多不是大學的教職員或學生，在勸籲離開無果後要求警方介入。

哥大數百師生聲援 轟校方促警清場

麻省理工表示，正研究如何處理校內紮營情况。至於上周有多人被捕的哥倫比亞大學，有數百名師生周一下午舉行集會，聲援被捕學生，並抨擊校方要求紐約市警察清場。

紐約市長阿當斯（Eric Adams）周一稱，他十分尊重言論自由，但當言論自由過火、威脅到他人人身和財產安全，執法人員就會行動，強調紐約市不容許仇恨出現。白宮和總統拜登周一分別發表聲明，表示不容校園出現「反猶主義」，惟示威者否認有威脅猶太裔學生，斥「反猶」指控誹謗。

（華盛頓郵報/CNN/霍士新聞）