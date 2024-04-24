明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

德拘歐議員助理「華諜」 京斥反華操弄

【明報專訊】德國傳媒昨報道，極右政黨「德國另類選擇黨」（AfD）一名歐洲議會議員的華裔助理，涉為中國當間諜被捕，歐洲議會昨將該名助理即時停職。德國和英國近日先後有人被控為中國當間諜，中國外交部昨敦促有關方面停止散播所謂「中國間諜威脅」的虛假信息，停止反華政治操弄和惡意詆毁。

極右AfD歐洲議員僱主稱不知情

德國聯邦總檢察院昨稱，警方周一晚在德累斯頓拘捕43歲中國男子，指他在極其嚴重案件中為外國情報機構擔任特工。德新社報道該名名為Jian G.的男子涉嫌今年1月以來多次將有關歐洲議會協商和決策的信息向外傳遞，此外還為中國情報機構在德國收集中國異見人士的信息。檢察官指Jian G.是「中國情報機關僱員」。

德國傳媒報道，Jian G.是AfD黨員克拉（Maximilian Krah）的助理。克拉是歐洲議會議員，是6月歐洲議會選舉中AfD的第一候選人。根據克拉網站資料，Jian Guo是他的助理之一。德國傳媒報道，已經入籍德國的Jian Guo，2019年起為克拉工作。克拉表示他從新聞得知助手被捕。

事件對AfD構成打擊。該黨近期醜聞纏身，包括部分黨員被指與俄羅斯有聯繫。這些指控亦突顯對6月6日至9日歐洲議會選舉前的潛在外國干預和虛假信息的擔憂。

日前另外3名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕，中國外交部發言人汪文斌昨表示，所謂「中國間諜威脅論」在歐洲輿論場並不新鮮，近年來更是每每在中歐雙方高層互動前後，就會出現新一輪炒作。這種炒作意圖十分明顯，就是要抹黑打壓中國，破壞中歐合作氛圍。他說：「我們希望德方有關人員摒棄冷戰思維，停止借所謂『間諜風險』搞反華政治操弄。」

（法新社/德國之聲/中國外交部）

相關字詞﹕中國 間諜 德國另類選擇黨（AfD）

上 / 下一篇新聞