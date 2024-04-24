德拘歐議員助理「華諜」 京斥反華操弄

極右AfD歐洲議員僱主稱不知情

德國聯邦總檢察院昨稱，警方周一晚在德累斯頓拘捕43歲中國男子，指他在極其嚴重案件中為外國情報機構擔任特工。德新社報道該名名為Jian G.的男子涉嫌今年1月以來多次將有關歐洲議會協商和決策的信息向外傳遞，此外還為中國情報機構在德國收集中國異見人士的信息。檢察官指Jian G.是「中國情報機關僱員」。

德國傳媒報道，Jian G.是AfD黨員克拉（Maximilian Krah）的助理。克拉是歐洲議會議員，是6月歐洲議會選舉中AfD的第一候選人。根據克拉網站資料，Jian Guo是他的助理之一。德國傳媒報道，已經入籍德國的Jian Guo，2019年起為克拉工作。克拉表示他從新聞得知助手被捕。

事件對AfD構成打擊。該黨近期醜聞纏身，包括部分黨員被指與俄羅斯有聯繫。這些指控亦突顯對6月6日至9日歐洲議會選舉前的潛在外國干預和虛假信息的擔憂。

日前另外3名德國人因涉嫌為中國從事間諜活動被捕，中國外交部發言人汪文斌昨表示，所謂「中國間諜威脅論」在歐洲輿論場並不新鮮，近年來更是每每在中歐雙方高層互動前後，就會出現新一輪炒作。這種炒作意圖十分明顯，就是要抹黑打壓中國，破壞中歐合作氛圍。他說：「我們希望德方有關人員摒棄冷戰思維，停止借所謂『間諜風險』搞反華政治操弄。」

（法新社/德國之聲/中國外交部）