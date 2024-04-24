減塑公約關鍵談判 油企油國拒限產 環團促全面規管生產使用棄置 反對陣營聚焦循環再用

目標年底達協議 2040終結塑膠污染

聯合國環境大會2022年3月通過決議成立跨政府委員會，負責制定全球首個具有法律約束力的減塑公約。當時預計在兩年內舉行5輪會議，目標是於2024年底完成制定公約內容和開始實行。這次渥太華會議是預定今秋在韓國舉行最後一輪磋商之前的關鍵第4輪談判。

全球塑膠的年產量在20年間增加了逾一倍已達4.6億噸，惟只有9%回收。環保團體及贊成全面限制塑膠的發達國家認為，塑膠整個生命周期中的每一個階段都會危害環境和氣候，更會對人體健康構成威脅（見表），因此應創建具體且有法律約束力的《全球塑膠公約》，以解決各地區從生產、消費到處置塑膠廢棄物的問題。倘成事，這將是自2015年各國達成《巴黎氣候協定》以來的最重要國際環境協議和抗暖化條約。

《巴黎協定》以來最重要抗暖化條約

惟世界最大塑膠生產商之一的埃克森美孚卻帶領化工業界反擊限制塑膠產量的計劃。埃克森美孚產品解決方案主管、身兼代表國際化工大企業的國際化工協會聯合會（ICCA）主席的麥基（Karen McKee）對英國《金融時報》說：「問題在於污染。問題不在於塑膠。限制塑膠生產無助於污染和環境。」她表示，塑膠包裝的替代品釋出的碳足迹可能更高。此外，ICCA資助的一份研究報告指限制塑膠會推高物價，加重低收入戶負擔和可能增加廢氣排放。

油企：問題在污染不在塑膠

全球最大塑料生產商陶氏化工（Dow Chemical Company）的行政總裁菲特林（Jim Fitterling）認為，各國政府須強制循環再用，提供更多的廢物管理渠道。他指公司將增加循環再用塑膠物料，並減少生產塑膠時的排放。

由沃爾瑪、百事可樂、歐萊雅等逾200間支持減塑公司組成「全球塑膠條約商業聯盟」代表鄧肯（John Duncan）指摘上述說法。他指油企把塑膠視為業界下個產業機會，未來恐將更加災難。

加拿大環境部長吉保爾表示這輪會議的目標是達成《全球塑膠公約》認可文本的六七成內容。惟塔拉海洋基金會指出，草案文本由31頁激增至70頁，意味重大條款「尚未確定」。法國等部分國家呼籲成立閉會期間工作小組解決懸而未決的問題，例如確定哪些塑膠產品有問題要避免，應該禁用哪些聚合物和物質，制訂嚴格生態設計標準。

（金融時報/福布斯/法新社/綠色和平網站）