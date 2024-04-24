英通過「人蛇」遣送盧旺達法案 歐理事會籲撤回 人權組織斥殘忍

英國保守黨政府2022年首度提出「盧旺達計劃」，目標是將部分抵英的尋庇者轉送往盧旺達再處理申請，如獲批則可在盧旺達定居，被認為是要阻嚇非法移民乘船偷渡到英國。同年6月政府原定安排包機將首批庇護者送至盧旺達，但出發前一刻歐洲人權法院介入阻止，英最高法院去年11月也裁定盧旺達計劃不合法，指盧旺達人權紀錄不佳，不能被視為安全第三國。政府今年1月推出《盧旺達安全（庇護和移民）法案》，旨在透過立法迫使法官將盧旺達視為安全第三國，並迴避最高法院的裁決。

有關法案在國會受到挑戰，上議院周一多次將法案退回下議院，並要求一些修正，包括須由獨立監督委員會確定盧旺達對尋庇者是否安全，但被保守黨佔多數的下議院否決每項修正案，並要求上議院重新考慮，最終上議院在午夜前讓步，結束僵局。法案周二由英王查理斯三世批准後便成為法律。

辛偉誠表明，每月都會有遣送航班出發，直至能阻嚇人蛇穿越英倫海峽抵英為止。

送走求庇者甄別申請 結束兩年僵局

英政府稱計劃主要針對乘坐小船或躲藏在貨車內，以非法方式進入英國的單身男子。惟聯合國難民署和人權事務高級專員警告英國的計劃威脅法治，在全球開壞先例，促英國採取基於國際合作和尊重國際人權法律的政策應對難民入境問題。歐洲理事會亦呼籲英國撤回方案。英國國際救援委員會（IRC）宣傳主任德利奇（Denisa Delic）批評，遣送難民到盧旺達是不必要的「殘忍」做法。

分析指出，英國預計今年將舉行大選，辛偉誠寄望今次計劃可提振保守黨選情。內政部數據顯示，今年1月至4月，乘小船穿越英倫海峽非法抵英者達6265人，較去年同期增加25%。非法移民是英國選民關心的議題之一。

在法案通過後幾小時，法國稱英倫海峽近法國海岸一艘載有112人的超載人蛇船在離岸數百米「死火」，有人墮海。救援人員救起47人，發現3男1女成年人和一名7歲女童死亡。其後，肇事偷渡船再啟動引擎，船上逾50人決定繼續赴英。

（衛報/BBC/金融時報/路透社）