英德分別檢控拘捕「華諜」 華促停抹黑

CPS聲明指出，卡什被控在2022年1月20日至去年2月3日，取得、蒐集、記錄或傳播「推算、可能、或被意圖用作對敵人有用的筆記、文件或資料」，涉違反《1911年官方機密法令》。卡什去年3月與被控同一罪名的32歲男子伯里（Christopher Berry）被捕，倫敦警察廳聲明表示，與二人控罪相關的外國是指中國。二人被捕消息曝光後，中國駐英大使館曾駁斥中國間諜竊取英國情報的說法「完全是無中生有、惡意詆譭」。

德3人涉泄海上軍事技術

另外，德國聯邦檢察官昨天表示，調查人員拘捕了涉嫌替中國國家安全部效力的3名德國人。被捕者為赫爾希（Herwig F.）、伊娜（Ina F.）與托馬斯（Thomas R.）。托馬斯涉嫌為中國國家安全部一名僱員擔任代理人；赫爾希和伊娜為夫婦，在杜塞爾多夫經營公司，透過與德國一間大學簽署合作協議，為中國一個合約伙伴準備一項可用於軍艦等船用引擎機器零件的研究。3名疑犯還涉嫌替中國國家安全部從德國購入和非法出口一台特別激光器。德當局指疑犯涉及的項目可能對中國擴大海上作戰能力特別有用。

中國駐德國大使館敦促德方停止政治操弄和抹黑中國。

（衛報/路透社/法新社）