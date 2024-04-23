馬爾代夫親華派掌國會 選舉取壓倒勝利 總統「遠印」路線減掣肘

破「朝小野大」格局

這次投票率超過72%，正式投票結果將於7天內公布。迄香港時間周一下午3時，馬爾代夫選委會點算了六分之五選票，執政人民國家大會黨在全部93個議席中已取得68席，穩取「超級多數」地位，較5年前的3席大增。相反，在選前擁65席的親印度馬爾代夫民主黨慘敗，僅暫取10席。馬爾代夫民主黨主席伊斯梅爾周日晚在社交平台上恭喜人民國家大會黨勝選，表示未來將配合政府工作。

45歲的穆伊祖去年11月就職總統後一直受制於「朝小野大」格局，國會多番阻撓其閣員任命和施政計劃。不過他仍積極推動「親華遠印」政策，削弱印度影響力，包括要求駐境負責拯救及偵察行動的89人印度部隊於5月10日前撤走。同時，他加強對華關係，授予中國國企重要的基建合約，兩國關係更於今年1月10日升格為「全面戰略合作伙伴關係」。馬爾代夫又獲中國提供軍事援助、答應增加直航班次，並在經貿、投資、農業等範疇合作等。法新社引述鄰國斯里蘭卡一名西方外交官說：「中國是馬爾代夫這些選舉的最終贏家。」

印度外長蘇傑生昨日表示，不能保證各國、人人都支持和同意印度，惟他強調過去10年間兩國建立了非常鞏固的聯繫和許多成果。《印度時報》形容，馬爾代夫選舉結果令該國進一步遠離印度。穆伊祖上月承認印度是馬爾代夫重要財力支持，說印度「仍是馬爾代夫最親密盟友」。馬爾代夫迄去年底欠印度約4億美元（約31.2億港元）。

學者：增對印籌碼

西澳洲大學講師、研究馬爾代夫政治的查希爾（Azim Zahir）表示，穆伊祖在其奪得國會控制權後將能更有效施政及有更多空間來塑造平衡外交，而印度如何應對兩國關係將受關注。他說：「如果新德里處理不好彼此關係，拒給馬爾代夫幫助，馬累顯然將更加依賴北京。」

（馬爾代夫太陽報/印度經濟時報/BBC/今日印度報）