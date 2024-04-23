全球軍費加幅破10年紀錄 總額18.7萬億空前

5區皆增 歐洲中東亞洲尤甚

瑞典智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）的報告顯示，2023年全球各國軍事支出上升6.8%，為「2009年以來最大年度增幅」，其中面對戰火的歐洲和中東，以及亞洲的漲幅尤其顯著。SIPRI高級研究員田楠（Nan Tian）向法新社說：「軍費支出總額創歷史新高……且自2009年以來，我們首次看到全部5個地理區域的軍事支出都增加……這反映出全球和平與安全形勢的惡化。全球各地真的沒有一個地區的情勢有所好轉。」

報告指出，全球軍事支出最多的5個國家依序為美國、中國、俄羅斯、印度和沙特阿拉伯，它們的支出已佔全球開支超過六成。美國軍事開支增幅達2.3%，達到9160億美元；中國連續第29年增加軍費開支，增幅達6%，達到約2960億美元；印度支出增加了4.3%，達到836億美元。田楠表示，隨着俄烏戰爭尚未落幕，俄烏和「一大堆」歐洲國家軍事支出都有所增加。SIPRI估計，俄羅斯去年軍事支出增加了24%，達到1090億美元。烏克蘭軍事支出大增51%，達到648億美元，基輔也獲得350億美元外國軍援，這意味着烏克蘭援助和軍費總額已達俄國的超過九成。在歐洲，波蘭的軍費增幅最大，漲了75%，達到316億美元。

整個中東地區的支出也有所增加，當地最大支出國沙特增幅4.3%，達約758億美元；第二大支出國以色列2023年更急增了24%，達到275億美元，相信背後一大因素是去年底爆發的以哈戰爭。

田楠表示，各國可能會繼續提升軍事力，原因有三：一是俄烏戰爭「毫無結束迹象」，二是中東目前局勢，三是亞洲日趨緊張。他說：「預計這種增長趨勢最少將持續好幾年。」

（法新社/路透社/SIPRI）