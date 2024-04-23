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WSJ：美出軍協防動口施壓 阻以伊引燃中東大戰

【明報專訊】美國《華爾街日報》（WSJ）周日（21日）引述美國官員，綜述了以色列與伊朗本月歷時19天的「襲擊與還擊」衝突中，總統拜登及其國安團隊如何極力遏止一場中東大戰爆發，指他們一方面為以色列加強佈防，成功抵擋伊朗大規模還擊，一方面也大力施壓以色列總理內塔尼亞胡，警告「見好就收」，否則會再度失去國際支持。結果以色列「適度還擊」，雙方敵對軍事行動暫告一段落。

美軍暗赴特拉維夫 與以敲定防禦計劃

這場危機始於4月1日以軍空襲伊朗駐敘利亞大使館一幢建築，殺死伊朗革命衛隊旗下精銳部隊「聖城旅」高層。最初美以官員大多不認為德黑蘭會直接攻擊以色列本土，但在聯合國安理會未有譴責以色列空襲後，4月3日德黑蘭表明報復，拜登也隨即下令國防部加強保護以色列，軍方啟動高度機密的協防以色列計劃。

4月10日，拜登在白宮會見到訪的日本首相岸田文雄期間，防長奧斯汀將拜登拉到一邊，要求他授權調動驅逐艦「卡尼」號，使之在地中海東部會合另一驅逐艦，讓兩艦靠近以色列，以使用SM-3攔截系統擊落可能來襲導彈。與此同時，一批美軍人員秘密前往特拉維夫，與以方制定導彈防禦計劃。美軍一支F-15E戰機部隊亦抵達區內，聯同其他F-16戰機準備協助擊落相信會出現的伊朗無人機。位於紅海的航空母艦「艾森豪威爾」號則靠近以色列，以便讓艦載機能攔截伊朗支持的也門胡塞武裝發射的無人機。拜登的高級幕僚也不斷致電其他國家政府，促請游說伊朗不要還擊。

警告以倘反擊伊朗 恐反失國際支持

4月13日晚，當伊朗開始攻擊以色列時，美國追蹤到3波武器離開伊朗領空飛向以色列，襲擊規模超過美方預期。拜登與國安團隊聚集在白宮戰情室，看着監察器顯示超過100枚伊朗彈道導彈射向以色列，最終以色列的導彈防衛系統攔截了大部分彈道導彈，地中海兩艘美艦也擊落多枚導彈，美英法和以色列的戰機則聯手擊落多架伊朗無人機。

在以色列幾乎絲毫無損後，白宮隨即施壓要以色列克制，以免陷入局勢升級循環。4月13日晚約9時，拜登與內塔尼亞胡通話，要求對方「接受勝利」並慎重考慮下一步行動。美國官員認為，以軍在加沙襲擊救援組織「世界中央廚房」人員而遭國際譴責後，以色列現遭伊朗襲擊，戰略上可謂處於不同環境和更好位置，若鹵莽地反擊伊朗，可能失去剛因受襲而獲得的國際支持。最終在4月19日，以色列作出有限度的反擊，目標是伊斯法罕一個軍事基地，未有深入打擊伊朗境內目標，暫時避免了一場更大規模的戰爭。

以情報局長辭職 首高官為哈馬斯襲擊下台

此外，以色列軍方昨表示，軍方情報局長哈利瓦（Aharon Haliva）已辭職，為去年10月7日以色列遭哈馬斯突襲的情報失誤負責，這是首名因未能阻止該襲擊而下台的高官。

美國傳媒Axios上周六報道，國務卿布林肯將於數天內宣布，對在西岸侵犯人權的以軍「猶太永恆營」（Netzah Yehuda）實施制裁，禁止該營及其成員接受美國軍事援助或訓練，是華府首次制裁以軍部隊。內塔尼亞胡周日回應稱，「若有人認為可對以軍部隊實施制裁，我將全力抗爭。」

（華爾街日報/衛報）

相關字詞﹕拜登 白宮 伊朗 以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭

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