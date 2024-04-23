親巴組織動員示威 推動美大選關注加沙

擬遊行至民主黨大會場外示威

8月在芝加哥召開的DNC料將確認拜登競逐連任總統的資格，「遊行至DNC」聯盟統籌員表示，計劃在會場附近動員史上最大規模的親巴人示威。上周一已有示威者遊行到芝加哥市中心，並阻塞通往奧黑爾國際機場的交通，其後數人在DNC會場外被捕。

此外，巴裔新聞工作者亦已致函促請國際同行杯葛將於本周六舉行的白宮傳媒特派員晚宴，稱「拜登政府正作為系統屠殺和迫害加沙記者的幫兇」。屆時晚宴場外的酒店預計會有示威。

指拜登漠視聲音 民間行動升級引關注

曾任英國前首相貝理雅顧問的紐約親巴人運動家普拉沙爾（Ashish Prashar）表示，發動愈來愈多干擾政府、商界和機構援以項目，以至直接影響民生的行動，是因為美國政府漠視他們聲音，稱只有為民眾生活帶來不便才會引起政府重視。

另一方面，共和黨批評拜登政府援以力度仍不足，該黨參議員魯比奧質疑還要忍受「瘋狂的」親巴人示威至何時，指假如德黑蘭看到美國的反猶示威和堵路場面，難免會想：「我們（伊朗）不止正在勝利，而是連在美國國內也正取得勝利。」

（華爾街日報）