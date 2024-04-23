名牌大學反猶升溫 拜登重申撐以 哥大暫停面授課防衝突 耶魯示威拘40人

「哥倫比亞大學擺脫種族隔離」（CUAD）聯盟等反戰學生組織上周三在校園內發起紮營示威，抗議學校「持續投資從以色列種族隔離和滅絕，以及軍事佔領巴勒斯坦中獲利的企業」，至周日示威進入第5天。雖然CUAD強調「優先保障所有校內外人士安全」，呼籲不同示威陣營之間互不敵視，或避免不必要局勢升級，但前晚拍到的片段顯示，校園內小撮持巴勒斯坦旗的示威者以粗言辱罵以色列，當天亦有學生報稱受到示威者襲擊。

猶太組織增聘保安 擬續辦逾越節慶典

美國有線新聞網絡（CNN）周日報道，跟哥大校園猶太教學習項目相關的猶太教士比希勒（Elie Buechler）此前已向約300名大部分屬正統派的猶太裔學生發信息，「強烈建議」他們暫時回家。哥大亦宣布周一起學生可遙距上課和考試。哥大猶太組織表示已增聘保安保護學生，但暫仍打算在逾越節間舉行慶典。

白宮副新聞秘書貝茨昨譴責有人呼籲針對猶太裔學生和社群施加暴力和身體傷害，抨擊這是「公然反猶，違背良知且危險」。數小時後總統拜登亦發聲明，強調反猶主義不應在大學校園以至美國任何地方有立足之地，稱如對近日事件沉默將「儼如幫兇」，並重申自己對猶太人和以色列國家安全及生存權利的承諾「堅如鐵甲」。

校長要求警入校搜捕 示威趨烈導火線

哥大反猶示威日趨激烈，被指與校長沙菲克（Minouche Shafik）主動要求紐約警方進入校園拘捕示威學生有關，上周四和上周六分別有逾100人和3人被捕。沙菲克在上周三示威爆發當天，到眾議院就兩名該校教職員曾分別公開支持去年10月7日哈馬斯突襲以色列接受質詢，承諾將免除二人現時職務，她亦確認呼籲種族滅絕猶太人的言行違反了哥大的行為守則。

示威者否認威脅猶太裔學生 斥誹謗

然而，哥大博士生本梅納赫姆向CNN表示，他認為指控親巴人示威者威脅猶太裔學生是「危險誹謗」，稱部分示威領袖本身便是猶太裔學生，他們亦受到滋擾、個人資料被公開，以及遭警方拘捕。CNN引述法律學院猶太裔學生埃默里稱，他對校方邀請警方進入校園搜捕深感不滿，稱最重要是捍衛言論自由，又指校內的示威較校外相對和平，並不擔憂情况會失控。哥大示威已蔓延至美國其他院校，耶魯、哈佛和波士頓大學等亦有學生遊行，聲援被捕學生及其主張。

（CNN/Axios/霍士新聞）