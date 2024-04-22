明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

馬爾代夫國會選舉 左右「親華遠印」路線

【明報專訊】印度洋島國馬爾代夫周日（21日）舉行國會選舉，對於去年上台後實行「親華遠印」政策的總統穆伊祖而言，選舉結果將是一大考驗，反映該國人民對其政策立場的支持度。一名政府高官直言，「地緣政治在各黨爭取周日選舉選票中，起了很大的幕後作用」。當局昨宣布投票率為72.96%。迄香港時間昨晚11時已開票約三分二計，執政黨得票暫時領先。

執政在野黨同內訌 料無黨奪大多數

馬爾代夫新一屆國會將為93席，較上屆增加了6席。國會每5年改選一次，本屆28.5萬合資格選民可參與投票，結果預料會在今（22日）早出爐。執政人民全國代表大會（PNC）以「印度出局」為競選口號，抨擊前政府給予印度太多影響力，損害國家主權。該黨希望成為最大黨，惟該黨跟其他政黨一樣內訌分裂，預計無一大黨可贏得大多數議席。

馬爾代夫位於印度南方，由1192個細小珊瑚島組成，除了是著名南亞度假勝地、歐亞航道必經之地，近年亦成了地緣政治熱點。區內兩大強國——中國和印度近年俱積極拉攏，以維持或擴大印太地區的影響力。

因地理位置，馬爾代夫與印度過往建立密切軍事、經濟和文化關係，惟45歲現總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）打着「撤走印度軍事人員」口號，在去年11月擊敗親印度的馬爾代夫民主黨（MDP）薩利赫上台後，在過去數月轉行親華路線，令該國成為中印在區內角力一個焦點。

改選前的馬爾代夫國會87席，由親印度的馬爾代夫民主黨獨攬65席，該政黨一直通過控制國會，力阻政府的外交政策向中國傾斜，也駁回了總統穆伊祖的3名閣員提名和一些開支草案。因此，這次選舉對穆伊祖未來施政至關重要。

與此同時，印度與馬爾代夫關係轉壞。印度出現抵制行動，印度旅客人數從馬爾代夫入境第一位跌至第六位。島國旅業抱怨，反對黨抨擊政府政策損害國家經濟。穆伊祖今年曾訪中國，展開了增加中國旅客和航班的談判。

（路透社/法新社）

相關字詞﹕中國 印度 中印關係 印太戰略 國會選舉 馬爾代夫

上 / 下一篇新聞