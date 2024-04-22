馬爾代夫國會選舉 左右「親華遠印」路線

執政在野黨同內訌 料無黨奪大多數

馬爾代夫新一屆國會將為93席，較上屆增加了6席。國會每5年改選一次，本屆28.5萬合資格選民可參與投票，結果預料會在今（22日）早出爐。執政人民全國代表大會（PNC）以「印度出局」為競選口號，抨擊前政府給予印度太多影響力，損害國家主權。該黨希望成為最大黨，惟該黨跟其他政黨一樣內訌分裂，預計無一大黨可贏得大多數議席。

馬爾代夫位於印度南方，由1192個細小珊瑚島組成，除了是著名南亞度假勝地、歐亞航道必經之地，近年亦成了地緣政治熱點。區內兩大強國——中國和印度近年俱積極拉攏，以維持或擴大印太地區的影響力。

因地理位置，馬爾代夫與印度過往建立密切軍事、經濟和文化關係，惟45歲現總統穆伊祖（Mohamed Muizzu）打着「撤走印度軍事人員」口號，在去年11月擊敗親印度的馬爾代夫民主黨（MDP）薩利赫上台後，在過去數月轉行親華路線，令該國成為中印在區內角力一個焦點。

改選前的馬爾代夫國會87席，由親印度的馬爾代夫民主黨獨攬65席，該政黨一直通過控制國會，力阻政府的外交政策向中國傾斜，也駁回了總統穆伊祖的3名閣員提名和一些開支草案。因此，這次選舉對穆伊祖未來施政至關重要。

與此同時，印度與馬爾代夫關係轉壞。印度出現抵制行動，印度旅客人數從馬爾代夫入境第一位跌至第六位。島國旅業抱怨，反對黨抨擊政府政策損害國家經濟。穆伊祖今年曾訪中國，展開了增加中國旅客和航班的談判。

（路透社/法新社）