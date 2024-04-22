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最快本周復供武 烏軍抗俄及時雨

【明報專訊】美國眾議院前天通過一項約600億美元的軍援烏克蘭法案，一經參議院通過和總統拜登簽署，美國最快本周可恢復向烏供武。對烏克蘭來說，過去六個月對軍援的等待代價高昂。新一批軍援可謂及時雨，縱然未必能大大扭轉局勢，卻足以抵擋俄軍的猛攻。

烏克蘭總統澤連斯基感激美國眾院通過新一項軍援計劃，指出這項援助可能會拯救成千上萬的生命。

過去幾個月，彈藥減少導致烏克蘭生命和領土的損失。烏克蘭在前線面臨嚴重的人力短缺，士氣低落。澤連斯基本月曾表示，俄軍發射的炮彈是烏軍發射的10倍。

美國官員表示，援烏法案成為法律後，美國提供烏克蘭的武器裝備很快就可以重新付運，來自五角大樓在德國庫存的物資將通過鐵路迅速運往烏克蘭邊境。新一批軍援很可能包括防空系統、中至長程導彈和炮彈。由於烏軍缺乏這些武器，俄軍過去幾個月得以額外佔領數百平方公里烏克蘭領土。

雖然新的援助不太可能扭轉基輔命運，卻可能幫助烏克蘭抵擋俄羅斯的持續攻擊並保住領土，讓基輔牽制俄羅斯軍隊，直到明年歐洲盟友能夠提供更多援助。

中情局長稱軍援助烏今年自保

美國中央情報局（CIA）局長伯恩斯上周四表示，如果沒有新的美國援助，烏克蘭在2024年底之前在戰場上失敗的風險非常實在，或者起碼讓俄羅斯總統普京能夠主宰政治和解條件。伯恩斯表示，有了這些援助，「烏克蘭人完全有能力在今年的戰場上自保」，同時繼續打擊俄羅斯的空中和海軍力量。

（BBC/紐約時報/華爾街日報）

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