援烏法案驚險通過 特朗普影響隱現 「孤立主義派」眾院挫敗 《紐時》：共和黨現分裂

總值600億美元（約4680億港元）的《2024烏克蘭安全追加撥款法案》以311：112票通過，在約翰遜所屬的共和黨眾議員中，112人投反對票，甚至多於贊成的101人，但在有份投票的民主黨議員中有210人投贊成票，最終得以過關。這也是獲通過的4項法案中贊成票數最低者（見表）。

共和黨籍議長稱留待歷史評價

彭博社形容，這是共和黨內部主流國防鷹派面對奉特朗普為首的孤立主義派取得一次勝利。屬於國防鷹派的眾院外交事務委員會主席麥考爾強調，共和黨人不能懼怕自己的影子派系，必須堅強並做應做的事。份屬特朗普盟友的約翰遜近期因應地緣局勢變化立場大改，促成「斬件式」推法案和以可免還貸款形式向烏克蘭提供非軍事援助，協助最受黨內孤立主義派牴觸的援烏法案得以過關。約翰遜稱：「我認為我們至此已做好工作，歷史將作出適切的評價。」

被問到是否擔憂有黨友尋求罷免他眾議院議長職務，約翰遜回應說只能「順其自然」。

最後關頭 特朗普未施壓投反對票

MAGA（來自特朗普的「讓美國再次偉大」口號縮寫）派共和黨眾議員格林痛批通過援烏法案「是出賣美國利益」，她與政治盟友揚言將推動罷免約翰遜。惟特朗普本人近期在援烏立場上有所鬆動，例如在其海湖莊園會見當時已醞釀將援外法案拆件表決的約翰遜，給予政治支持，也未有贊同將約翰遜趕下台的威脅。在表決當日，特朗普更保持沉默，未有施壓共和黨人投反對票。惟《紐約時報》分析，共和黨內部反對援烏案的議員比例較高，始終反映特朗普的孤立主義思想和厭惡烏克蘭運動已令該黨出現分裂。

參院最快周二表決 拜登促盡快通過

民主黨籍總統拜登讚揚兩黨「共同回應歷史的呼喚」，指4項法案獲通過，傳達了對美國海外領導能力的「清晰信息」。4項法案最快周二綑綁合一提交參議院表決，拜登促請參院盡快通過，他盼簽署法案生效，令烏克蘭盡早獲得迫切所需的武器和軍備。

烏總統感激 俄批進一步毁烏

烏克蘭總統澤連斯基表達感激之意，表示援烏法案「可防止援俄烏戰事擴大並拯救千萬生命」，更稱「只要有美國協助保護，民主和自由便能保持全球重要性並永垂不朽」。他又點名讚揚約翰遜的決定讓「歷史保持正軌」。

在俄羅斯，克宮發言人佩斯科夫批評援烏案「只會讓美國更富有，但進一步摧毁烏克蘭，並令更多烏克蘭人死亡」。

（紐約時報/華爾街日報/BBC）