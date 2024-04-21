明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際新聞

美議長獲民主黨護航 「斬件」軍援案勢過關

【明報專訊】美國共和黨籍眾議院議長邁克．約翰遜「斬件式」提出的3份共約950億美元（7410億港元）分別軍援烏克蘭、以色列，以及台灣等印太伙伴的議案，加上一份包括強制短片分享平台TikTok從中國母公司剝離的議案，上周五（19日）在大批民主黨眾議員加入支持下，於程序投票中以316票對94票過關，將於當地時間昨日下午1時（香港時間今日凌晨1時）表決，料將通過，結束連月來共和黨極右派阻撓反對金援烏克蘭的僵局。

在程序投票中投下贊成票的眾議員中，165人屬民主黨，比共和黨的151人更多：反對票包括55名共和黨人，多於民主黨的39票。這是以輕微優勢佔議會多數的共和黨，在今屆眾議院會期內第二次依賴民主黨推動關鍵議案，去年5月由共和黨眾議員提出提升聯邦借款限額以防止政府停擺議案，亦是在較多民主黨人支持下獲通過。

程序投票較多民主黨人支持

民主黨眾議院領袖傑弗里斯表示，該黨為4議案通過「清除障礙」，協助克服來自「親（俄羅斯總統）普京的MAGA（來自特朗普的『讓美國再次偉大』口號縮寫）極端分子」的反對。

共和黨眾院強硬右派多月來一直反對價值608億美元（約4742億港元）的烏克蘭援助案，甚至約翰遜本人至上月仍反對在眾院推動參議院通過的相關法案。但以哈和烏戰形勢本月急劇惡化，令約翰遜在黨內外壓力下改變立場。他上周四晚向美媒表示：「我寧願向烏克蘭提供子彈，也不送美國小伙子到當地。」其黨友、眾院外交事務委員會主席麥考爾稱，約翰遜告訴自己「他想站在歷史正確一方」。

眾院版本的議案內容將軍援以外的對烏財政援助改為貸款形式，安撫了部分共和黨強硬派；涉以色列議案中撥逾90億美元用於加沙人道援助，則平息了部分民主黨進步派不滿。

TikTok剝離案一併表決爭黨友支持

《紐約時報》指，約翰遜把參院一籃子軍援案分拆成3份，外加制衡中國TikTok剝離議案一併挑戰程序投票做法，對爭取共和黨同僚支持至關重要。

約翰遜不惜賭上自己的政治前途，格林（Marjorie Taylor Greene）等3名共和黨極右眾議員在程序投票過關後揚言，將尋求罷免約翰遜的議長職位。約翰遜本月12日曾跟特朗普單獨會談，特朗普對他給予讚賞，又指考慮支持以貸款形式援烏，但數日後被問到會否支持罷免約翰遜，他卻不置可否。美媒預料，民主黨將在4議案分別表決時再幫約翰遜一把，如任何議案獲通過，或將合併成一份於數日內送往參院表決，再由總統拜登簽署生效。

（金融時報/紐約時報）

相關字詞﹕俄軍侵烏 美國共和黨 軍援 邁克‧約翰遜（Mike Johnson） 美國眾議院 美國民主黨 軍援烏克蘭 美國

上 / 下一篇新聞