美議長獲民主黨護航 「斬件」軍援案勢過關

在程序投票中投下贊成票的眾議員中，165人屬民主黨，比共和黨的151人更多：反對票包括55名共和黨人，多於民主黨的39票。這是以輕微優勢佔議會多數的共和黨，在今屆眾議院會期內第二次依賴民主黨推動關鍵議案，去年5月由共和黨眾議員提出提升聯邦借款限額以防止政府停擺議案，亦是在較多民主黨人支持下獲通過。

程序投票較多民主黨人支持

民主黨眾議院領袖傑弗里斯表示，該黨為4議案通過「清除障礙」，協助克服來自「親（俄羅斯總統）普京的MAGA（來自特朗普的『讓美國再次偉大』口號縮寫）極端分子」的反對。

共和黨眾院強硬右派多月來一直反對價值608億美元（約4742億港元）的烏克蘭援助案，甚至約翰遜本人至上月仍反對在眾院推動參議院通過的相關法案。但以哈和烏戰形勢本月急劇惡化，令約翰遜在黨內外壓力下改變立場。他上周四晚向美媒表示：「我寧願向烏克蘭提供子彈，也不送美國小伙子到當地。」其黨友、眾院外交事務委員會主席麥考爾稱，約翰遜告訴自己「他想站在歷史正確一方」。

眾院版本的議案內容將軍援以外的對烏財政援助改為貸款形式，安撫了部分共和黨強硬派；涉以色列議案中撥逾90億美元用於加沙人道援助，則平息了部分民主黨進步派不滿。

TikTok剝離案一併表決爭黨友支持

《紐約時報》指，約翰遜把參院一籃子軍援案分拆成3份，外加制衡中國TikTok剝離議案一併挑戰程序投票做法，對爭取共和黨同僚支持至關重要。

約翰遜不惜賭上自己的政治前途，格林（Marjorie Taylor Greene）等3名共和黨極右眾議員在程序投票過關後揚言，將尋求罷免約翰遜的議長職位。約翰遜本月12日曾跟特朗普單獨會談，特朗普對他給予讚賞，又指考慮支持以貸款形式援烏，但數日後被問到會否支持罷免約翰遜，他卻不置可否。美媒預料，民主黨將在4議案分別表決時再幫約翰遜一把，如任何議案獲通過，或將合併成一份於數日內送往參院表決，再由總統拜登簽署生效。

（金融時報/紐約時報）