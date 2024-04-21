蘇丹版「盧旺達飯店」 勇士偷運難民出境

每晚駕車街上接走受害人

去年4月，蘇丹正規軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）在首都喀土穆爆發衝突，戰事之後蔓延全國，在RSF據點的西達爾富爾區，針對馬薩利特人的種族暴力事件再現。朱奈納去年曾發生兩輪大規模屠殺和強姦事件。住在朱奈納一個多種族社區的阿拉伯人穆赫塔爾（Saad al-Mukhtar，化名）一直悄悄收容遭阿拉伯民兵迫害的馬薩利特人，「我幫助每個敲門的人，我不認識他們當中大多數人」。他有時會駕車在街上接走馬薩利特人，「我知道，如果（民兵）發現他們，就會殺死他們」。

除了暫時收容馬薩利特人，將他們送到安全地方更重要，但前往乍得之路充滿風險，因意味要經過由阿拉伯民兵控制的檢查站。穆赫塔爾接受《衛報》訪問時稱，只有阿拉伯人司機才能通過這些檢查站，因此當阿拉伯民兵專注戰鬥而兼顧不下時，穆赫塔爾就會請阿拉伯裔朋友幫助，將馬薩利特人從檢查站偷運出去，他試過在晚上將4批人運過邊境。穆赫塔爾形容朱奈納目前情况猶如末日，他曾救出25名被強姦的受害者，把一些人送到診所，一些人送往乍得，「有婦女告訴我，她被15個男人強姦，她無法走路，有些人甚至無法說話」。部分婦女告訴穆赫塔爾，她們被禁錮數天充當性奴，有關說法與去年報道相符，穆赫塔爾的故事也獲身在乍得的聯合國難民營中的馬薩利特人證實。

穆赫塔爾保護馬薩利特人的無私行為，與1994年盧旺達內戰期間挽救逾千人性命的酒店經理魯塞薩巴吉納（Paul Rusesabagina）如出一轍，後者的事迹被拍成電影《盧旺達飯店》。

（衛報）