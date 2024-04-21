伊朗稱「滲透者」襲核重鎮 不提以色列

涉事無人機境內起飛「像孩童玩具」

阿卜杜拉希揚表示，涉事無人機是從伊朗境內起飛，飛行約數百米後被擊落，「更似是孩童玩的玩具」。他表示伊朗仍在調查事件，但指傳媒報道不準確，「對我們來說，尚未能證明那些事件跟以色列有聯繫」。伊朗傳媒和官員傾向形容襲擊是「滲透者」所為，沒有提及以色列。

以方上周一臨門取消報復

儘管以色列傳媒以至西方外交消息均將事件指向是以軍所為，惟以色列迄今未有承認責任，進一步顯示有意淡化今次報復行動。路透社引述3名知情消息人士報道，以色列戰時內閣原批准上周一空襲伊朗本土，回應伊朗早前的導彈和無人機施襲，但在最後一刻取消——當時方案已排除攻擊伊朗核設施等戰略場所，類似激烈做法幾可肯定會引發更廣泛地區衝突。

報道稱，面對內閣分歧和地區伙伴（包括美國和海灣國家）施壓不要升級局勢，加上以色列明白有需要維持國際輿論的支持，原先攻擊方案兩度推遲執行，到上周五的最終版本更縮減規模——只攻擊伊斯法罕附近一座空軍基地，展示以色列有力深入伊朗境內和足夠接近其核設施，但避免出動戰機、彈道導彈、空襲任何戰略場所或造成重大破壞。

以色列前駐美大使拉賓諾維奇認為，以色列在回應伊朗的需要和避免走入令局勢無盡升級迴圈之間試圖校準其行動，情况就像跳舞，兩邊都向對方展示意圖和下一步的信號。沙特分析家拉希德向路透社稱，整個海灣地區對此可鬆一口氣，「我視之為緊張降級」。

（路透社/NBC）

（以色列-哈馬斯戰爭）