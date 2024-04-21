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22%工作人口「非經濟活動」 福利開支大增 辛偉誠打擊病假紙文化 被轟攻擊患者

【明報專訊】英國首相辛偉誠上周五（19日）表示，若然保守黨在來屆大選中獲勝，他將打擊「病假紙文化」，通過收緊批發長期病假規定和加強對「患者」的工作能力評估，以提高勞動力及減少不必要的福利開支。此構想被視為可為執政保守黨爭取選票，但醫學界和慈善機構批評這是對傷殘和長期病患者的攻擊。

目前英國16歲至64歲人口中，有約940萬人（佔總數22%）沒有工作或失業，比新冠疫情前的855萬人多，其中280萬人報稱有長期病患。自新冠疫情以來，報稱長期病患而不能工作的英國人大幅增加，當中年輕人比例「令人擔憂」。英國國民保健服務（NHS）最近發表的數據顯示，全國去年共發出的1100萬張健康證明，94%指當事人不宜工作，其中以抑鬱、焦慮等佔大比數； 提供予殘病或具健康問題勞動人口的福利預算增至690億鎊（約6685億港元）。分析家警告，這批「非經濟活動人口」令經濟倍添壓力。勞動力不足將減弱生產力，僱主通過提高工資吸納人手，則將引起通脹壓力。

收緊批假增勞動力削支

辛偉誠在倫敦發表一個有關社會福利改革的演說時表示，長期請病假成了某些人的「生活方式選擇」，造成國家福利開支「螺旋升上漲」，用於傷殘病患勞動人口的開支比教育、運輸和執法等基本範疇還高。他說，「期望納稅人支持那些能夠工作卻選擇不去工作的人，毫不公平」，需要改革以應付「非經濟活動」（economic inactivity）人口前所未有地增加的情况，並確保福利更用得其所。

他表示，普通科醫生太過輕易延長病假而非建議患者回去上班，不少人也視請病假為「生活態度選擇」，這情况必須改變。他主張修訂批發長病假的規定，今後改由專科醫生而非普通科醫生對患者的工作能力作出客觀評估及提供患者上班所需的支援，以便有更多人可以繼續上班工作。他以焦慮或抑鬱患者為例，指出患者需要得到控制病情的支持及治療以外，不該假設他們一定不能工作，並主張給予情緒、精神病患者治療，而非福利。

辛偉誠稱，若然連任，將進一步推行福利改革，包括立新法處理濫用福利，就像現時處理欺瞞稅款般。他警告，到時那些停工12個月仍未復工者將會被完全剝奪社會福利。

英國大選最遲明年1月底前舉行。目前民望大幅落後在野工黨的辛偉誠提出收緊福利計劃，被認為有助保守黨吸引商界和右翼支持者。

英醫學會斥「敵對言論」侮辱專業

不過，英國醫學會（BMA）指摘辛偉誠的改革計劃發言是「敵對言論」。關注殘疾人士的慈善組織Scope批評政府的改革計劃是「對殘疾人士的全面攻擊」。精神健康慈善組織Mind表示，精神健康服務在多年經費不足、患者趨增之下，辛偉誠之言對輪候接受精神心理援助的190萬名患者及專業判斷被質疑的普通科醫生而言，都是「侮辱」。

（路透社/法新社/BBC/獨立報）

相關字詞﹕福利 勞動力短缺 勞動人口比率 病假 辛偉誠（Rishi Sunak） 2024英國國會大選

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