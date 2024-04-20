波蘭漢涉助俄策劃暗殺烏總統

擬泄波蘭機場詳細安全資訊

波蘭全國公共檢察長辦公室表示，該名被稱為Pawel K（非完整姓名）的男子尋求跟俄軍侵烏直接相關的俄羅斯人聯繫，打算將波蘭東南部熱舒夫-賈西翁卡（Rzeszów-Jasionka）國際機場的詳細安全資訊交予俄羅斯特工。該機場由美軍控制，鄰近烏克蘭邊境，既是國際社會對烏克蘭的軍事和人道援助供應門戶，也是澤連斯基等國際領袖進出烏克蘭的節點。波蘭檢察部門指這場拘捕行動是與烏克蘭檢察部門（分享信息）和安全部門（提供關鍵證據）合作，案件仍在調查。

對受俄軍入侵的烏克蘭來說，波蘭一直是其一最堅定的支持者，過去兩年拘捕了數名涉嫌為俄羅斯進行間諜工作的疑犯。

另外，德國檢察部門指兩名德國與俄羅斯雙重國籍的男子周三涉嫌從事間諜活動，在巴伐利亞州被捕，其中一人被指同意向美國軍事設施等潛在目標發動「爆炸和縱火襲擊」，尋求破壞對烏援助。德國外長貝爾博克傳召俄羅斯大使要求解釋，又強調不會容許俄羅斯總統普京「將其恐怖行徑帶到德國」。俄羅斯大使館在社交平台X發文，質疑德國未有提供證據證明兩人計劃行事或他們與俄羅斯政府代表的關係。

（衛報/法新社）

（俄軍侵烏）