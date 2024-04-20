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韓醫工潮轉機 允醫學院自定擴招名額 業界批評權宜之計 堅持應撤回

【明報專訊】韓國醫科生學額增加風波到周五（19日）有緩和迹象，總理韓悳洙表示政府接受國立大學校長團給提出的建議，容許32間擴招對象的院校，在規定擴招範圍內自主調整增加招生人數的規模。惟醫學界堅持政府應撤回擴大招生計劃，有請辭抗議擴招的醫生指政府沒提出治本策略，目前決定僅權宜之計。

尹錫悅政府2月初宣布，2025學年起全國大學醫學院收生總名額，由目前3058個增至5058個，稱為了紓緩醫生不足積弊，確保大城市以外地區有足夠執業醫生。惟政策引發數以千計實習和住院醫生強烈反彈，以集體請辭及罷工方式抗議，醫科教授其後亦加入抗爭行列。

各大學4月底前調整招生計劃

韓悳洙昨在中央災難安全對策本部會議結束後的記者會稱，政府將容許32間擴招對象院校，在原定新增名額的50%至100%範圍內自主調整增加招生人數的規模，各大學在4月底之前調整招生計劃，在規定範圍內自行確定擴招名額，並須在4月底前按照擴招2000人的目標，制定及公布2026學年招生計劃。

韓悳洙稱為保護醫科生、推動醫學院教育恢復正常，及為緩解醫療前線矛盾製造轉機，政府遂有上述決定。惟醫學界仍要求全面撤回擴招決定。大韓醫師協會（醫協）候任會長林賢澤稱政府立場雖然有些積極變化，但醫協仍無法接受。他稱有關提議相當於國立大學的校長亦承認擴招影響醫科教學。

全醫教協續交辭職申請

全國醫科大學教授協議會（全醫教協）因應擴招計劃而啟動教授辭職和縮短診療時間計劃，昨堅持回歸原點討論醫學院擴招的立場不變，即使政府縮減擴招規模，全醫教協仍將繼續提交辭職申請，並不會撤回縮短工作時間措施。另有辭職的實習住院醫生認為，政府未就事件道歉及提出治本的策略，指此舉似是權宜之計。

另一方面，面對醫生工潮、通脹、經濟放緩等問題的執政國民力量黨，在上周三（10日）國會選舉中大敗，總理韓悳洙、總統秘書室室長李官燮等多名總統幕僚請辭。韓聯社周四（18日）引述總統辦公室指，尹錫悅正研究繼任人選，預計本周稍後有決定。

（韓聯社）

相關字詞﹕醫科生 尹錫悅 韓國

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