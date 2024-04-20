入境處接一在伊朗港人查詢 政府籲避赴

保安局又提醒，計劃前赴伊朗及以色列的港人應調整行程避免前赴；身在當地港人應留意局勢，避開示威或人群聚集地方。

國泰不飛越以伊 旅界稱業務影響小

有經營兩地航線的國泰航空回覆查詢稱，旗下航班不會飛越伊朗、以色列及鄰近受關注地區的空域至另行通知。本港旅遊業未受太大影響，旅遊界立法會議員姚柏良表示，受以巴及俄烏戰爭等影響，中東及東歐一帶甚少本港旅客到訪，不過到以色列或約旦的朝聖團或受影響而叫停，亦影響港人到訪周邊的地中海地區，但因本港到中東的旅行團業務規模不大，料對旅行社影響有限。

據空運牌照局的公告，國泰航空可經營來往本港與伊朗首都德黑蘭，以及與以色列首都特拉維夫的航線。國泰稱會檢視航道以確保運作安全，綜合考量內部及其他機構的專家意見，以及持續評估。

香港航空回覆本報稱未有營運相關地區的航線。

旅遊業議會總幹事楊淑芬則稱，近年的以巴衝突始於2021年，去年更爆發嚴重武裝衝突，早已大大影響港人到當地旅遊的意欲，認為是次以伊事件僅屬「火上加油」。