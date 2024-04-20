美英新一輪制裁伊朗 針對涉無人機項目

美國財政部這輪制裁的對象，包括涉及伊朗無人機項目的16人和2個實體、涉及伊朗胡齊斯坦鋼鐵公司（KSC）的5家企業，以及為伊朗革命衛隊及反恐當局列明的實體提供支持的伊朗巴汗馬汽車集團（Bahman Group）3間子公司。

涉及向KSC提供材料或採購其產品的5家企業中，包括總部設於香港的Magellanic Phoenix Marine and Trading Limited。該公司自2022年起向KSC採購數百萬噸鋼材。

美國國務院發言人米勒稱，商務部亦對伊朗在取得基本商業級微電子設備等科技方面實施新限制，這些管制適用於在美國境外製造、使用美國技術生產的產品。英國亦與美國財政部協調，同日宣布一系列針對伊朗的制裁措施，涉及7人及6間公司，指他們讓伊朗可繼續從事破壞地區穩定的活動，包括直接攻擊以色列。

（以色列時報/法新社/美國財政部/美國國務院）

（以色列-哈馬斯戰爭）