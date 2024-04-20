明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

巴勒斯坦遭否決入聯 轟美講一套做一套

【明報專訊】聯合國安全理事會周四（18日）就巴勒斯坦成為聯合國正式會員國的申請進行表決，大部分國家雖投贊成票，惟在美國動用否決權下未能通過。巴勒斯坦自治政府表示失望，抨擊美國講一套做一套，一邊宣稱支持兩國方案，一邊阻止方案落實。

巴勒斯坦目前是聯合國觀察員國。根據《聯合國憲章》，聯合國接納新會員國，須先經安理會推薦，再由聯合國大會決定。在安理會一關，通過條件是至少9個成員國同意，且中英美法俄5個常任理事國均不反對。聯大表決則需會員國三分之二多數同意。在周四安理會表決中，巴勒斯坦入聯議案獲12票贊成和2票棄權（英國、瑞士），惟美國的反對票令議案未能通過。

中國代表：巴人夢想被無情擊碎

美國駐聯合國副大使伍德堅稱美方仍強力支持「兩國方案」，但前提是各方直接談判後達成。中國常駐聯合國代表傅聰形容這是「令人悲傷」的一天，稱巴人幾十年的夢想被「無情擊碎」。以色列外長卡茨讚賞美國的決定，又稱「恐怖主義不會獲得回報」。阿拉伯聯盟秘書長蓋特發聲明，稱對美國行使否決權表示遺憾。

另一方面，《華爾街日報》周五報道，拜登政府正考慮進一步向以色列售賣武器，包括坦克炮彈和軍車，涉及超過10億美元（約78億港元）。

（紐約時報/華爾街日報/新華社/中新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕以巴衝突 以色列-哈馬斯戰爭 美國 否決權 兩國方案 巴勒斯坦立國 巴勒斯坦 安理會 聯合國安理會 聯合國

上 / 下一篇新聞