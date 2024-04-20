巴勒斯坦遭否決入聯 轟美講一套做一套

巴勒斯坦目前是聯合國觀察員國。根據《聯合國憲章》，聯合國接納新會員國，須先經安理會推薦，再由聯合國大會決定。在安理會一關，通過條件是至少9個成員國同意，且中英美法俄5個常任理事國均不反對。聯大表決則需會員國三分之二多數同意。在周四安理會表決中，巴勒斯坦入聯議案獲12票贊成和2票棄權（英國、瑞士），惟美國的反對票令議案未能通過。

中國代表：巴人夢想被無情擊碎

美國駐聯合國副大使伍德堅稱美方仍強力支持「兩國方案」，但前提是各方直接談判後達成。中國常駐聯合國代表傅聰形容這是「令人悲傷」的一天，稱巴人幾十年的夢想被「無情擊碎」。以色列外長卡茨讚賞美國的決定，又稱「恐怖主義不會獲得回報」。阿拉伯聯盟秘書長蓋特發聲明，稱對美國行使否決權表示遺憾。

另一方面，《華爾街日報》周五報道，拜登政府正考慮進一步向以色列售賣武器，包括坦克炮彈和軍車，涉及超過10億美元（約78億港元）。

（紐約時報/華爾街日報/新華社/中新社）

（以色列-哈馬斯戰爭）