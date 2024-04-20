核重鎮傳爆炸聲 伊朗稱擊落無人機 「最後時刻」收以色列通知 美強調無份參與

以軍刻意迴避 伊核設施無礙

伊朗國際傳媒指，伊斯法罕（Isfahan）機場和駐有戰鬥機的謝卡里（Shekari）軍方航空基地主要航空基地附近，周五清晨傳出3次爆炸聲，往德黑蘭、伊斯法罕和設拉子的航班一度停飛，數個機場停運。伊朗國家網絡中心其後稱防空系統擊落3架無人機，暫無導彈襲擊報告。國際原子能機構（IAEA）確認伊朗核設施安然無恙，伊朗傳媒跟進報道，無人機由「滲透該國內部的分子」施放。另一伊朗城市大不里士據報也有無人機被擊落。

《衛報》引述美國官員稱，以色列國家安全委員會主席哈內格比和戰略事務部長德爾默周四跟美國白宮國安顧問蘇利文視像開會時，警告24至48小時內將轟炸伊朗，CNN引述消息指以色列向美方保證不會針對核設施。一名以國官員向《金融時報》透露，以方是在周四傍晚通知美方，實際上只提前在行動數小時前知會這個最緊密盟友，而且以方未有向美方交代攻擊細節，只明言將力圖避開德黑蘭及其周邊，旨在針對跟伊朗革命衛隊相關軍事項目或設施。主持七大工業國集團（G7）外長會議意大利外長塔亞尼指，美方會上稱收到以色列「最後時刻」的無人機行動通報。

以「有限回應」伊避提源頭 顯淡化事件

以色列和伊朗均試圖淡化事件影響，《華盛頓郵報》引述以色列官員形容空襲是經設計的有限回應行動，以避免令局勢升級，另有以色列新聞評論員強調伊朗軍事設施未有顯著受損。

伊朗方面，事發後數小時，路透社引述一名伊朗高官報道，伊方暫未能確認事件境外源頭，未有計劃即時報復以色列。伊朗外長阿卜杜拉希揚在事發前不久接受CNN專訪，威脅伊朗會對以色列攻擊作「即時和最大程度」反擊，但他昨日稍後回應時，也未直接指控以色列，只稱「猶太復國主義政權（按：指以色列）的媒體支持者」試圖把失敗說成勝利，強調被擊落的「小型無人機」沒有造成任何破壞或死傷。伊朗國家電視台播放空襲後伊斯法罕市面平靜的景象，新聞主播形容襲擊「沒有大不了」。總統萊希昨在公開演說只讚揚過去周末大規模空襲以色列本土，卻未提及己方周五受襲。

國際社會紛紛呼籲局勢降溫。美國國務卿布林肯強調，美方「沒有參與任何攻擊行動」，指出「對於G7所有成員來說，我們關注的是緩和局勢」。中國外交部發言人林劍昨在例行記者會上，指明中方「反對任何導致局勢進一步緊張升級的行為，將繼續為推動局勢緩和發揮建設性作用」。

伊朗受襲即時引發國際金融市場動盪，油價及金價一度飈升，但隨後因報道顯示襲擊規模不大而升幅收窄。另外，國際評級機構標準普爾（S&P）周四晚基於地緣政治風險升級，把以色列的長期借貸評級從「AA-」下調至「A+」，前景負面。

（衛報/金融時報/CNN/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）