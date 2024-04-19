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年輕人冷淡 高失業率影響未明

【明報專訊】印度整體人口有約14億，低於25歲的人口估計佔約四成，然而印度傳媒指年約18至19歲的年輕人對大選不感興趣，登記成為首投族的只有約1800萬人，相當於這個年齡層4900萬人的約38%。另一方面，印度年輕人失業率嚴重，令人關注他們會否把不滿反映在大選中。

推動印度政治及選舉改革的非政府組織民主改革協會（ADR）主席維爾馬（Anil Verma）認為，年輕人對投票反應冷淡，或因主要政黨的領導層都由年長人士組成，沒足夠年輕領袖或候選人能與年輕人有共鳴。公民教育組織Mark My Presence創辦人普拉布（Chaitanya Prabhu）認為學校教育也是問題。他指學生被灌輸「政治是負面詞彙，最好保持一點距離」，因此不能期望學生滿18歲就會參與政治。

另一方面，印度的年輕人面對高失業率問題，國際勞工組織估計2022年印度有29%年輕大學畢業生失業。不過年輕人對失業的憤怒情緒，會否導致令選民背棄執政印度人民黨目前未明。印度選舉研究機構Lokniti-CSDS指，今年3月一份訪問德里學生的民調顯示，僅30%受訪者把高失業率歸咎於莫迪政府。

（印度時報/經濟時報/France 24/中央社）

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