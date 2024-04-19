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僑民動員力強成拉攏對象

【明報專訊】印度僑民自印度立國便對國內政治發揮作用。時至今日的僑民人口和影響力更甚，是重要動員力量和政治捐獻來源，也是政黨拉攏對象。像「印度人民黨海外之友」（OFBJP）周日（14日）在德國慕尼黑舉行支持總理莫迪和執政印度人民黨的逾100人集會，稍後還安排僑民「打電話給朋友」及製作視頻，讓他們向家鄉的人傳遞莫迪政府做得有多好、執政後帶來了什麼良好改變的信息。

法英美多地頻繁催票

人民黨力爭通過今屆大選囊括人民院逾400席，因而提出「這一回，400以上」（Abki Baar, 400 Paar）的口號。隨着國會選舉逼近，OFBJP頻繁在法國、英國、美國等地辦活動，催谷印度僑胞支持莫迪政府的力量。

全球約1800萬名境外生活但保留印度國籍的印度僑民。若連同歸化其他國籍者計算，境外印度裔超過3200萬。這些人不乏高學歷、高薪、身居要職者，例如英國首相辛偉誠。美國副總統賀錦麗、世界銀行行長彭安傑，Google等多間科技巨企、國際連鎖咖啡店星巴克的行政總裁也有印度血統。世界銀行估計，2023年間印度獲境外印度人（包括輸出外勞）匯款近1250億美元，約為印度國內生產總值3.4%。

莫迪自2014年上任，每逢外訪經常辦大型僑民集會，肯定僑民的貢獻，稱僑民為印度的「品牌大使」（Brand Ambassadors）。其政府又推出惠及僑民投資、文化參與等計劃，加深他們跟新德里的接觸。結果，人民黨成了美國印裔人最受歡迎的政黨。莫迪外訪備受歡迎。

保留國籍者因需返印度所屬選區才能參與投票，相信直接投票者不多，但是他們能影響家鄉親友，尤其對於資訊缺乏、對莫迪好感不大的南印度居民。

（經濟學人/今日印度報/印度經濟時報/德國之聲）

相關字詞﹕莫迪 印度人民黨（BJP） 印度裔 僑胞 2024印度國會大選

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