地區暴雨增至21死 迪拜機場混亂捱轟

網民歸咎人工雨 專家指暖化肇禍

對於有網民質疑今次暴雨是長期乾旱的阿聯酋以播雲（cloud-seeding）技術尋求人工降雨所致，專家指說法誤導。阿聯酋氣象學中心（NCM）副總監亞澤埃迪（Omar Al Yazeedi）表示，該國不會在特大豪雨期間播雲，指這樣做徒勞無果。播雲是指向空氣散播化學物或鹽粒子，以促進水氣凝結成雲並降水，阿聯酋1990年代起開始該作業。

阿曼校巴被淹 10學童亡

迪拜每年平均雨量約79毫米，但當地周二起24小時內降雨254毫米，為1949年有紀錄以來最高。專家指出，氣候暖化是今天暴雨的其一主因，專研極端氣候的荷蘭阿姆斯特丹自由大學的教授庫穆（Dim Coumou）指出，降雨量如此驚人，是因為對流（雷暴中的強烈上升氣流）在更溫暖環境中增強。今次暴雨周日首先侵襲阿曼，至周二近乎全天影響阿聯酋，隨後雨帶東移至伊朗南部和巴基斯坦，阿聯酋周三起轉晴。BBC昨報道，阿曼周日一輛載有大批學童的巴士嘗試通過首都馬斯喀特以南約115公里沙奇亞省內一處乾河期間被洪水淹浸，10名介乎10至15歲的學童以及一名成人死亡。另有3名學童和巴士司機獲救。阿聯酋則有最少一名70歲長者連人帶車被冲走喪生。

航空公司沒人當值 乘客鼓譟

阿聯酋作為沙漠國家，排水系統未必足以應對豪雨，迪拜國際機場周三運作受停機坪積水影響，約300班航班取消。BBC昨引述來自英國南約克郡的旅客安妮．溫（Anne Wing）稱，抵達機場後未有阿聯酋航空職員解釋航班安排，自己跟丈夫和3名子女自中午便再沒吃過東西，只獲提供小盒裝的水，有乘客在沒人當值的航空公司櫃枱鼓譟。與妻子滯留了最少12小時的肯特郡62歲旅客戈爾丁（Andrew Golding）表示旅客們在機場各處席地而睡。阿聯酋航空稱，當地周四早上9時（本港中午1時）恢復辦理登機手續，但機場忙於清理積壓航班。

（BBC/衛報/路透社）