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伊朗「從未用過」武器防以再襲

【明報專訊】面對以色列可能即將反擊伊朗上周六發射數百導彈和無人機攻擊，伊朗官員警告以色列勿反擊，稱會出動迄今「從未用過」的武器還擊以色列。為試圖勸阻以國採取大規模報復行動，美歐正研究對伊朗實施新一輪制裁，美國官員周二（16日）表示，未來數天會對伊朗導彈、無人機計劃及石油出口實施新制裁。不過，正訪以色列的英國外相卡梅倫昨天表示，以色列已經很明顯會反擊伊朗。

伊朗議會國家安全和外交政策委員會發言人阿穆伊（Abolfazl Amouei）周一（15日）表示，德黑蘭將對以色列的任何侵略作回應，「我們準備動用迄今從未使用過的武器。我們為所有情况都制定了計劃，我們敦促以色列理性行事」。伊朗總統萊希周二也警告以色列即使採取「最輕微的行動」，也將面對「嚴厲、廣泛和痛苦的回應」。

伊朗未具體說明會使用什麼武器，但《華盛頓郵報》曾報道，伊朗正從俄羅斯取得武器，包括防空發射器和無人機，軍事專家稱，俄羅斯的防空發射器能摧毁美以擁有的隱形戰機。

伊朗民眾囤糧憂物價飈

對於以色列本月初空襲伊朗駐敘利亞大使館，不少伊朗民眾認為政府無論出於政治原因還是國家聲譽，都必須還擊以色列，但也擔心因此引發更廣泛戰爭。目前伊朗通脹已超過40%，許多人擔心衝突升級會導致物價飈升，近日民眾爭相囤積食物和燃料等必需品，德黑蘭油站外汽車大排長龍，超市擠滿顧客。

（紐約郵報/BBC/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）

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