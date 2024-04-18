澳洲國防戰略指華脅迫 京促正確看待發展意圖

這份80頁的《國家防衛戰略》文件指出，澳洲面臨二戰以來最複雜及最具挑戰戰略環境，政府將採取「拒止戰略」（Strategy of Denial）作為國防規劃基石，目的是在衝突爆發前加以阻止，為實現這目標，澳洲國防軍將轉型成為旨在應對澳洲最大風險的綜合和聚焦武力，並會與軍事伙伴合作，確保沒任何國家試圖通過軍事力量來實現地區目標。文件進一步說明，「拒止戰略」跨越海、陸、空、太空、網絡等5個領域，側重維護澳洲軍事利益。

「拒止戰略」綱領 國防開支佔比增

防長馬爾斯（Richard Marles）昨表示，未來的重點不是維持一支幾乎能在全球各地都可執行各種任務的部隊，而是聚集建立能保護澳洲在其周邊地區利益的威懾力量，其戰略核心是計劃發展一支具匿蹤能力的核動力潛艇艦隊，導彈能力提高兩倍，並發展一支大型水面作戰艦隊。 國防戰略文件指出，澳洲目標在10年內將國防開支佔GDP比例從2%增至2.4%

智庫斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）指，自2013年起亞洲和大洋洲國家的軍事開支增加45%。在此背景下，澳洲預計台灣海峽、南海、東海或印度邊境衝突風險將增。馬爾斯昨引述《國家防衛戰略》文件提到「為實現戰略目標，中國採取脅迫手段，包括以武力處理領土爭端，以及對在國際水域和空域按國際法航行的船舶和飛機作不安全攔截」。他說，「澳洲不再有10年時間的衝突戰略預警窗口」。

中國外交部發言人林劍昨在記者會稱，中國堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策，致力維護亞太及世界和平與穩定，不對任何國家構成威脅，「希望澳方正確看待中國發展和戰略意圖，摒棄冷戰思維」。

（法新社/彭博社/中央社）