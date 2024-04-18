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財案補貼住屋民生 加總理爭年輕人選票

【明報專訊】加拿大政府周二（16日）向國會提交新一年度財政預算案，提出多項計劃和措施應對住屋危機和民生問題，並計劃對富裕階層加稅，被指是要在目前政府民望低迷之際，爭取年輕人的支持，為預計明年舉行的大選救亡。

扶持電動車 資助AI研發

在副總理兼財長方慧蘭提交的預算案中，政府預計新財政年度赤字達398億加元（約2257億港元），之後會逐步減少，到2027至2028財年赤字減至268億加元。加拿大近年人口快速增長令樓價持續攀升，住屋問題是政府重點之一。當局計劃透過約85億加元（約482億港元）的一系列投入，到2031年淨增387萬個新單位，包括將政府建築改建為住宅、收取物業空置稅、對首次置業者提供更多協助以及推出租金補貼等。

促進經濟方面，政府承諾加大扶持電動車、資助人工智能（AI）領域研發和運算能力提升等。在勞工市場上，政府承諾增加實習和暑期工作計劃。另外，政府計劃推行校餐補助、增建兒童保育空間、推行首階段全民藥品保險計劃和青年精神健康基金等。

計劃對富裕階層加稅

政府同時提出加稅方案，以求增加約219億加元（約1242億港元）收入。依現行政策，每年超過25萬加元（約142萬港元）的個人或企業收入，所需繳交的資產增值稅率將由50%升至67%，預計5年內為庫房增加逾190億加元稅收。政府稱，加稅只會影響佔該國人口0.13%的富裕階層及約12%的公司，不會衝擊該國商業競爭力。

預算案有待國會通過。雖然執政自由黨在眾議院中席位未過半，但該黨已獲得屬「關鍵少數」的新民主黨支持，近月亦陸續推出牙科保健計劃、全民藥保計劃等滿足後者訴求的法案，因此預計預算案不會在國會面對很大阻力。

預算案中大部分新開支都涉及教育、住屋和就業。方慧蘭說：「他們（千禧世代和Z世代）沒有得到父母或祖父母輩的機會。我們必須為他們提供一點機會。」法新社形容，今次預算案是杜魯多政府為了預計明年舉行的大選，試圖爭取年輕人的支持。杜魯多目前的支持度落後主要反對黨保守黨領袖博勵治（Pierre Poilievre）超過10個百分點。

（法新社/環球郵報/中新社）

相關字詞﹕方慧蘭 財政預算案 加拿大

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