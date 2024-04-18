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迪拜大暴雨 機場水浸航班轉飛

【明報專訊】長年乾旱的阿聯酋迪拜周一（15日）起下暴雨，該國的國家氣象中心周三確認，該國過去24小時雨量已達當地每年平均降雨量超過3倍，為紀錄以來之最。作為亞歐航空樞紐的迪拜國際機場嚴重水浸，航班受到嚴重影響，部分航班要轉飛其他地方，出發航班受延誤。阿聯酋航空周三宣布，香港時間周三中午起暫停當地起飛航班的乘客登機登記，直至周四清晨4時。

24小時降逾3倍年均雨量

位處沙漠地帶的迪拜在24小時內降雨254毫米，是當地每年平均雨量3.12吋（約79毫米）的超過3倍，亦為1949年有紀錄以來最高。由於降雨量遠超迪拜排水系統負荷上限，多地出現水浸，部分地鐵線停駛。由於暴雨迅猛導致水位急漲，迪拜有駕駛者要棄車逃生。社交平台也有多條片段顯示商場和房屋被淹，最少一名70歲長者連人帶車被冲走喪生。

迪拜國際機場停機坪出現嚴重積水，影片顯示猶如汪洋，飛機要涉水而行，附近道路亦遭水淹，阻礙旅客和機組人員。機場周二以「超乎正常的天氣」為由，一度要求抵埗航班轉飛其他機場。機場周三再發表聲明，指由於天氣惡劣，航班出現延誤或轉飛，影響部分航空公司機組人員調配，航班運作將受影響，呼籲乘客如非「絕對必要」，不要前往機場。阿聯酋航空表示，由當地時間周三早上8時（香港時間中午12時）到周四零時（香港時間清晨4時），暫停迪拜國際機場出發航班的乘客登機登記服務，以應對惡劣天氣和道路狀况。廉航迪拜航空（Flydubai）周二已宣布暫停所有出發航班，直至當地時間周三早上10時。

今次暴雨與席捲阿拉伯半島一股風暴有關，該風暴亦令阿曼和伊朗東南部出現暴雨。

（ABC/CNN/路透社）

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