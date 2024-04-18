銀監漏洞貪污問題 衝擊外資信心

雖然越南法例禁止任何人士佔有任何銀行超過5%股份，可是越南萬盛發集團前董事長張美蘭（Truong My Lan）卻通過空殼公司和代理人，收購股份而非法獨攬西貢商業銀行（SCB）約91.5%股權。結果她通過任命銀行人員，10年之間批出逾2500筆貸款（佔了該銀行總貸款的93%）予她控制的空殼公司，造成270億美元（約2106億港元）銀行虧損。她還藉着賄賂央行的監管人員，使借貸不受質疑。她又於2019年至2022年間從SCB總行運走了44億美元（約343億港元）現金。

美國律師鄧廷孟（Dang Dinh Manh）表示，此案反映了越南政府在監管金融體系、國家銀行體系和維護無權者利益與權利方面失責。他質疑檢察官未能追究財政部、中央銀行官員的責任「極不合理」。

美國岡勒俄銀行政治學者巫祥（Vu Tuong）則指，此案反映越南金融業不穩健。政府雖可能盼藉以反映政府反貪決心，但也暴露管理能力薄弱。

觀察家認為，法院過分側重懲處張美蘭與SCB及追回資產，卻忽略補償詐騙案受害者。警方確認4.2萬受害者，他們都是SCB銀行債券持有人。

房地產危機 越經濟受壓

張美蘭及其親密伙伴涉嫌貪污已盛傳了好些年，惟越南的「烈火熔爐」肅貪行動近年才擴大針對私企尤其是金融業。張美蘭2022年才被捕正是「烈火熔爐」的一部分，但此案卻引發了房地產危機，給越南經濟帶來壓力，使銀行業前景蒙上陰影。

除了張美蘭的貪污等罪名上周被定罪，當局仍在調查萬盛發集團發債涉嫌存在欺詐挪用資產問題。

（路透社/法新社/自由亞洲電台）