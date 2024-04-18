明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

銀監漏洞貪污問題 衝擊外資信心

【明報專訊】越南女首富張美蘭詐騙案引發國內外關注，亦恐衝擊外來投資者信心。有國際投資、法律等專家認為，此案暴露了越南銀行體系監管不力和貪污問題。

雖然越南法例禁止任何人士佔有任何銀行超過5%股份，可是越南萬盛發集團前董事長張美蘭（Truong My Lan）卻通過空殼公司和代理人，收購股份而非法獨攬西貢商業銀行（SCB）約91.5%股權。結果她通過任命銀行人員，10年之間批出逾2500筆貸款（佔了該銀行總貸款的93%）予她控制的空殼公司，造成270億美元（約2106億港元）銀行虧損。她還藉着賄賂央行的監管人員，使借貸不受質疑。她又於2019年至2022年間從SCB總行運走了44億美元（約343億港元）現金。

美國律師鄧廷孟（Dang Dinh Manh）表示，此案反映了越南政府在監管金融體系、國家銀行體系和維護無權者利益與權利方面失責。他質疑檢察官未能追究財政部、中央銀行官員的責任「極不合理」。

美國岡勒俄銀行政治學者巫祥（Vu Tuong）則指，此案反映越南金融業不穩健。政府雖可能盼藉以反映政府反貪決心，但也暴露管理能力薄弱。

觀察家認為，法院過分側重懲處張美蘭與SCB及追回資產，卻忽略補償詐騙案受害者。警方確認4.2萬受害者，他們都是SCB銀行債券持有人。

房地產危機 越經濟受壓

張美蘭及其親密伙伴涉嫌貪污已盛傳了好些年，惟越南的「烈火熔爐」肅貪行動近年才擴大針對私企尤其是金融業。張美蘭2022年才被捕正是「烈火熔爐」的一部分，但此案卻引發了房地產危機，給越南經濟帶來壓力，使銀行業前景蒙上陰影。

除了張美蘭的貪污等罪名上周被定罪，當局仍在調查萬盛發集團發債涉嫌存在欺詐挪用資產問題。

（路透社/法新社/自由亞洲電台）

相關字詞﹕金融監管 貪污 銀行體系 越南 越南女首富張美蘭

上 / 下一篇新聞