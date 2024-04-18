越南動搖國本救涉最大詐騙案銀行 空前1872億注資接近1/4外儲 持續恐陰乾國庫

在越南從事地產的知名萬盛發集團（VTP）前董事長張美蘭於2018年至2022年，通過偽造貸款資料，累計騙取了西貢股份商業銀行（Saigon Joint Stock Commercial Bank；SCB）逾120億美元（逾940億港元），上周四（11日）她因貪污罪、賄賂罪和違反銀行貸款規定被判死刑。這宗越南歷來最大宗的詐騙案，亦使以資產論原屬越南最大私營銀行的SCB從此變得一蹶不振。

女首富被捕後擠提 受央行接管

SCB在2022年10月張美蘭被捕後便出現擠提，因而被作為中央銀行的越南國家銀行（State Bank of Vietnam）所接管。據路透社所見的一份自今年3月29日起每日更新央行總注資情况的銀行文件顯示，央行迄4月2日合計提供了237.2億美元（約1850億港元）的「特別貸款」予SCB。此前，越南央行從未披露批出的這筆款額，約達該國一年經濟產出的5.6%，或外匯儲備的1/4。

路透社獲提供的新資料形容，以注資額之大、操作之複雜、對越南金融系統現時及潛存損失的規模而言，這次挹救SCB屬越南「前所未有」情况。文件又指「如果沒有貸款，SCB就會倒閉；如果繼續放貸，國庫將逐漸乾涸」。不過路透社表明無從判斷，監管SCB的官員是否普遍認為此拯救銀行行動衝擊國庫。

報道指出，SCB獲央行支援下，仍然出現資金流動性問題，每當客戶試圖把資金轉出到其他銀行時，SCB往往難以及時完成結算；同時，SCB在透過該國主要結算系統處理付款時也頻頻受阻。這些狀况影響着客戶「心理」，並危及越南整個銀行及金融體系。

SCB存款暴跌八成 周轉不靈

一份去年11月由SCB致央行說明運用貸款情况的文件顯示，SCB一直倚靠央行注資來支付客戶的現金擠提。按兩份2022年10月至2023年10月，以及今年3月15日至3月20日的銀行文件顯示，央行對SCB的「特別貸款」已自開初兩月各37億美元，繼而減至每月近12億美元，再自去年11月減至月均9.1億美元（約71億港元）。

路透社取得的新官方資料顯示，西貢商業銀行自央行前年10月干預，至去年12月的存款暴跌了八成至60億美元，不良貸款迄去年10月則飈至佔信貸餘額的97.08%。SCB最遲於今年年中便將沒有存款。

越媒：央行擬拍賣金條

另外，越南媒體An Ninh Thu Do周一援引央行消息報道，越南央行計劃最快於4月17日、事隔11年舉行金條拍賣，此舉旨在增加市場黃金供應，穩定當地貨幣。

（路透社/彭博社）