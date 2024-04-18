越南動搖國本救涉最大詐騙案銀行 空前1872億注資接近1/4外儲 持續恐陰乾國庫

【明報專訊】路透社周三（17日）引述越南3份銀行文件和一份消息人士提供的官方資料發表獨家報道，指越南中央銀行為解救捲入該國史上最大宗金融詐騙案的西貢商業銀行，在17個月間累計動用了相當於該國1/4外匯儲備的240億美元（約1872億港元）注入西貢商業銀行，免其倒閉及紓解事態可能對該國銀行及金融體系的衝擊。文件指出，這次救助行動「前所未見」，倘繼續下去將使國庫逐漸乾涸。
在越南從事地產的知名萬盛發集團（VTP）前董事長張美蘭於2018年至2022年，通過偽造貸款資料，累計騙取了西貢股份商業銀行（Saigon Joint Stock Commercial Bank；SCB）逾120億美元（逾940億港元），上周四（11日）她因貪污罪、賄賂罪和違反銀行貸款規定被判死刑。這宗越南歷來最大宗的詐騙案，亦使以資產論原屬越南最大私營銀行的SCB從此變得一蹶不振。
女首富被捕後擠提 受央行接管
SCB在2022年10月張美蘭被捕後便出現擠提，因而被作為中央銀行的越南國家銀行（State Bank of Vietnam）所接管。據路透社所見的一份自今年3月29日起每日更新央行總注資情况的銀行文件顯示，央行迄4月2日合計提供了237.2億美元（約1850億港元）的「特別貸款」予SCB。此前，越南央行從未披露批出的這筆款額，約達該國一年經濟產出的5.6%，或外匯儲備的1/4。
路透社獲提供的新資料形容，以注資額之大、操作之複雜、對越南金融系統現時及潛存損失的規模而言，這次挹救SCB屬越南「前所未有」情况。文件又指「如果沒有貸款，SCB就會倒閉；如果繼續放貸，國庫將逐漸乾涸」。不過路透社表明無從判斷，監管SCB的官員是否普遍認為此拯救銀行行動衝擊國庫。
報道指出，SCB獲央行支援下，仍然出現資金流動性問題，每當客戶試圖把資金轉出到其他銀行時，SCB往往難以及時完成結算；同時，SCB在透過該國主要結算系統處理付款時也頻頻受阻。這些狀况影響着客戶「心理」，並危及越南整個銀行及金融體系。
SCB存款暴跌八成 周轉不靈
一份去年11月由SCB致央行說明運用貸款情况的文件顯示，SCB一直倚靠央行注資來支付客戶的現金擠提。按兩份2022年10月至2023年10月，以及今年3月15日至3月20日的銀行文件顯示，央行對SCB的「特別貸款」已自開初兩月各37億美元，繼而減至每月近12億美元，再自去年11月減至月均9.1億美元（約71億港元）。
路透社取得的新官方資料顯示，西貢商業銀行自央行前年10月干預，至去年12月的存款暴跌了八成至60億美元，不良貸款迄去年10月則飈至佔信貸餘額的97.08%。SCB最遲於今年年中便將沒有存款。
越媒：央行擬拍賣金條
另外，越南媒體An Ninh Thu Do周一援引央行消息報道，越南央行計劃最快於4月17日、事隔11年舉行金條拍賣，此舉旨在增加市場黃金供應，穩定當地貨幣。