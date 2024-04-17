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約旦截伊朗無人機 捲政治漩渦

【明報專訊】在伊朗報復以色列期間，除了以色列的西方盟友美國、英國和法國有份協助攔截，跟以色列有建交但在巴人問題上立場迥異的約旦也意外參與，派出空軍擊落部分伊朗無人機。事件令約旦捲入國內外政治漩渦，一方面國內民眾大感不滿，另一方面約旦也擔心跟伊朗關係節外生枝。

稱保衛領空 威脅來自以方亦會攔截

伊朗革命衛隊旗下法爾斯通訊社報道，伊朗武裝部隊早已警告，他們在報復以色列期間將「小心監察約旦動靜」，倘若約旦介入，它將成為「下一目標」。約旦周日就相關威脅言論傳召伊朗大使。

與以色列共享邊界的約旦，收留最多流散巴人，歷史上也被視為巴勒斯坦在中東的最大支持者。約旦領袖也強烈批評以色列在加沙的戰爭，國王阿卜杜拉二世更公開支持向加沙空投救援物資的行動，王后拉尼婭則在其高流量的社交平台帳號上發表支持巴人的有力演講。這種立場也反映於約旦公眾輿論，美國大使館外面過去兩周一直有數千人示威，當中不少都是巴人難民。

在如此政治氣候下，約旦的軍事干預在國內外引發怒火，社交平台不但有大量誣稱有約旦民眾死於被攔截伊朗導彈的碎片等假資訊和陰謀論流傳，甚至有改圖將阿卜杜拉二世描繪成披上以色列國旗的叛徒。伊朗嘗試淡化爭拗，外交部發言人稱不適合就軍事議題表達立場，但強調與約旦關係友好，過去幾個月兩國官員一直保持聯繫。

約旦官員則堅稱，其介入只是自衛，保衛其領空主權。約旦外相薩法迪周日表示，當局評估確有伊朗無人機和導彈跌入境內的真正危險，強調倘若威脅來自以色列，約旦也會採取相同行動。薩法迪重申危機根源來自以色列對待巴人的方式和拒絕接受兩國方案。其他阿拉伯國家傾向保持沉默，但據報科威特和卡塔爾都拒絕美方要求，不准美軍使用當地的基地阻礙伊朗報復。

（衛報/德國之聲）

（以色列-哈馬斯戰爭）

相關字詞﹕約旦 以色列-伊朗關係 以色列-哈馬斯戰爭 以巴衝突

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