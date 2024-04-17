以空軍候命反擊伊朗 IAEA人員暫撤 戰時內閣連續3天開會 決意報復德黑蘭

德黑蘭上周六首次從本土向以色列合共發射逾300導彈和無人機，報復以色列本月1日空襲其駐敘利亞大使館，導致多名高級軍官身亡。以軍在美國和其他盟友協助下，攔截了99%來襲威脅，只有少數導彈落入以色列領土。哈萊維周一到在襲擊中輕微損毁的南部內瓦提姆空軍基地視察時說：「我們正在考慮下一步行動，伊朗向以色列境內發射這麼多導彈、巡航導彈和無人機，將會遭到回應。」

拜登政府多次重申不參與協助

以國戰時內閣周一下午開會，為兩天內第4次，討論如何回應伊朗攻勢。以媒12頻道周一報道，戰時內閣已決定「明確而有力地」反擊伊朗，旨在表明以方「不會允許遭受如此大規模的攻擊而不作回應」，擁有美製F-16、F-15及F-35戰機的以色列空軍已準備好展開報復攻擊，但時間未定。報道稱，防長加倫特和哈萊維均認為有必要作出回應，但不能損害與以美國為首幫助以色列抵禦伊朗襲擊的聯盟關係。報道指出，以色列不希望其反擊行動引發地區戰爭，並擬與美國協調行動。戰時內閣周二再開會討論。

西方準備對伊朗進一步制裁

縱使以色列有意與美國協調反擊行動，但拜登政府多次重申不會參與或協助。白宮國安會發言人柯比周一表示，美方尊重以國戰時內閣的決定，但強調總統拜登已明確表示不想與伊朗開戰，也不想看到中東衝突擴大或事態升級。美國官員表示，以色列反擊似乎無可避免，但拜登政府仍希望這是一次有限度的反擊，且不針對伊朗領土，例如採取大規模網絡攻擊，或是針對伊朗在第三方國家如黎巴嫩、敘利亞或伊拉克的「抵抗軸心」成員或在當地的伊朗軍事目標發動襲擊，例如無人機製造工廠。有美國官員表示，另一選項是秘密襲擊伊朗境內一處目標，以色列不會公開承認，而是由其特種部隊或情報人員執行。

美國及其歐洲盟友近日極力勸阻以色列，避免中東爆發全面戰爭。美國國務卿布林肯及英國首相辛偉誠均表示，西方國家正準備對伊朗實施進一步制裁。伊朗外長阿卜杜拉希揚周一與中國外長王毅通電話，表示德黑蘭願保持克制，無意令局勢進一步升級。不過伊朗副外長卡尼同日警告，伊朗對以色列任何報復行動的回應速度，「不會是幾天或幾小時內，而是幾秒鐘」。

IAEA總幹事格羅西周一表示，他擔心以色列可能攻擊伊朗核設施，敦促雙方保持「極度克制」。他說，伊朗基於安全考慮，周日關閉了國內的核設施，雖然周一已重開，但IAEA檢查人員會延至周二才恢復視察。IAEA定期檢查伊朗主要核設施，包括位於納坦茲的鈾濃縮工廠。

（以色列時報/衛報/金融時報/紐約郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）