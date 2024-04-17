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格魯吉亞推新版外國代理人法 被轟「俄式法律」

【明報專訊】格魯吉亞政府正推動受爭議的「外國影響力透明度」法案，惹來國內及西方國家反對，批評是「俄羅斯式法律」，旨在打壓異見者。格魯吉亞國會周一（15日）辯論該法案期間，有反對黨議員揮拳襲擊正在發言的執政黨議會領袖，引起議會上演全武行。

格魯吉亞國會去年3月首讀通過「外國代理人」法案後，觸發國內大規模示威，政府其後宣布撤回法案，但政府本月宣布會重推該法，並重新命名為「外國影響力透明度」法案，要求非政府組織及傳媒若其20%資金來自海外，必須註冊「為外國勢力服務組織」。總理科巴希澤表示，該法可確保受資助組織的財務透明，但反對派及獨立記者批評，法案是要打壓國內批評聲音並破壞格魯吉亞加入歐盟的機會。他們指出，這與俄羅斯總統普京在其國內推行的法例相似。

反對黨議會拳打發言領袖

幕後推動「外國影響力透明度」法案的格魯吉亞之夢黨議會領袖姆季納拉澤（Mamuka Mdinaradze）周一在國會發言期間，被反對黨議員葉利薩什維利（Aleko Elisashvili）衝前揮拳擊中臉。在國會外，數以千計民眾示威，要求撤回該法案，他們揮動格魯吉亞國旗及歐盟旗幟，高叫「不要俄羅斯法例」。

歐盟及美國強烈批評有關法案，指與格魯吉亞加入歐盟的意願不相符。去年民調顯示，格魯吉亞逾八成民眾支持加入歐盟，歐盟去年底給予該國候選國地位。

（BBC/CNN）

相關字詞﹕加入歐盟 俄羅斯 法案 外國代理人 格魯吉亞

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