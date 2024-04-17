美眾院議長推周內表決「斬件」軍援案

白宮不接受「援以不援烏」

美國參議院今年2月已通過953億美元援助外國法案，當中包括140億美元（約1092億港元）給以色列、600億美元（約4680億港元）給烏克蘭，以及分別提供予台灣、太平洋島國等美國盟友。惟在眾議院共和黨強烈抵制下，此法案耽擱至今。

約翰遜周一（15日）晚結束眾院共和黨閉門會議後表示，上述援助法案將分拆為4個分開表決的法案，包括援助台灣、美國的印太盟友、美國國家安全措施。新法案跟參院通過的大同小異，例如某些援助改作貸款模式。

共和黨人準備最快於周二（16日）早上發表立法文本，經72小時審議後作表決，預計最快可於周五晚有表決結果。儘管眾議院預定周四起放假一星期。

共和黨中不少人希望在以色列遭受伊朗攻擊後，通過援助顯示跟以色列團結。分拆一攬子對外援助法案，有利破解去年10月以來的僵局。

眾院最大保守派黨團共和黨研究委員會（Republican Study Committee）主席赫恩（Kevin Hern）表示，約翰遜在做「正確的事」。

不過該黨院內的極右強硬派「自由黨團」（Freedom Caucus）反對藉機審批提供烏克蘭的援助，極右眾議員格林甚至揚言一旦作出考慮，就動議罷免約翰遜。

（路透社/華盛頓郵報/彭博社）