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美眾院議長推周內表決「斬件」軍援案

【明報專訊】美國眾議院議長邁克‧約翰遜計劃分拆950億美元（約7410億港元）對外援助法案，使援助以色列、烏克蘭和台灣等美國盟友的撥款可獲分開表決，可望最快於本周五（19日）通過。不過，白宮新聞秘書讓-皮埃爾周一表示，白宮不會接受單獨援助以色列而不包括烏克蘭的方案，敦促邁克‧約翰遜加速進程，該眾院表決通過整體援助方案。

白宮不接受「援以不援烏」

美國參議院今年2月已通過953億美元援助外國法案，當中包括140億美元（約1092億港元）給以色列、600億美元（約4680億港元）給烏克蘭，以及分別提供予台灣、太平洋島國等美國盟友。惟在眾議院共和黨強烈抵制下，此法案耽擱至今。

約翰遜周一（15日）晚結束眾院共和黨閉門會議後表示，上述援助法案將分拆為4個分開表決的法案，包括援助台灣、美國的印太盟友、美國國家安全措施。新法案跟參院通過的大同小異，例如某些援助改作貸款模式。

共和黨人準備最快於周二（16日）早上發表立法文本，經72小時審議後作表決，預計最快可於周五晚有表決結果。儘管眾議院預定周四起放假一星期。

共和黨中不少人希望在以色列遭受伊朗攻擊後，通過援助顯示跟以色列團結。分拆一攬子對外援助法案，有利破解去年10月以來的僵局。

眾院最大保守派黨團共和黨研究委員會（Republican Study Committee）主席赫恩（Kevin Hern）表示，約翰遜在做「正確的事」。

不過該黨院內的極右強硬派「自由黨團」（Freedom Caucus）反對藉機審批提供烏克蘭的援助，極右眾議員格林甚至揚言一旦作出考慮，就動議罷免約翰遜。

（路透社/華盛頓郵報/彭博社）

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