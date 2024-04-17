所羅門群島今大選 親華總理爭連任

離澳洲東北約1600公里的所羅門群島人口只有70萬人，但其戰略位置重要。4次擔任總理的索加瓦雷（Manasseh Sogavare）2019年再次上台後迅速靠攏北京，包括與台灣斷交後轉向與北京建交，又讓中國大陸警察進駐該國。索加瓦雷將他任內舉辦太平洋運動會視為重大政績，中國為這場運動會捐贈多座體育場館，又在當地建造港口與道路，並讓華為架設電訊網絡。兩國在2022年4月簽署了安全協議，美國則在去年2月重開在當地的大使館，中美雙方在該國爭奪影響力的角力浮面。

反對黨預告廢與華安全協議

反對黨將焦點放在民生和外交議題。前總理何瑞朗（Rick Houenipwela）領導的在野民主聯盟黨，與上屆大選取得最多票（14%）的所羅門群島民主黨結盟，目標是聯合取得國會過半數的26個議席。何瑞朗說：「公共服務系統和經濟都處於非常糟糕的情况。中國與所中新關係這個議題也很重要。這是民眾惱怒索加瓦雷的原因之一。」他表示，上台後會檢討所中安全協議，但同時希望與北京和台灣建立關係，又會與包括澳洲在內的傳統伙伴加強關係。該黨國會議員小凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea Jr.）則表示，希望國家恢復成為澳紐的可靠伙伴，並廢除與北京簽定的安全協議，「我們不認為這（安全協議）符合所羅門群島的利益」。

選舉在早上7時（香港時間清晨4時）展開，下午4時結束，選民將選出國會50名議員，他們之後會推舉總理，有可能要花數星期時間。澳洲、新西蘭、部分太平洋島國、日本、歐洲及美國的選舉觀察團，將前往當地觀察投票和開票過程。

（衛報/法新社/路透社/中央社）