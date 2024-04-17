所羅門群島今大選 親華總理爭連任

【明報專訊】所羅門群島（Solomon Islands）將於周三（17日）舉行國會大選，上任後致力與中國大陸加強關係的總理索加瓦雷力爭成為首名連任的總理。今次是該國與北京2022年簽訂秘密安全協議後的首場大選，反對派表明上台後將會廢除協議，外界關注這場選戰如何影響中美在南太平洋爭奪影響力。
離澳洲東北約1600公里的所羅門群島人口只有70萬人，但其戰略位置重要。4次擔任總理的索加瓦雷（Manasseh Sogavare）2019年再次上台後迅速靠攏北京，包括與台灣斷交後轉向與北京建交，又讓中國大陸警察進駐該國。索加瓦雷將他任內舉辦太平洋運動會視為重大政績，中國為這場運動會捐贈多座體育場館，又在當地建造港口與道路，並讓華為架設電訊網絡。兩國在2022年4月簽署了安全協議，美國則在去年2月重開在當地的大使館，中美雙方在該國爭奪影響力的角力浮面。
反對黨預告廢與華安全協議
反對黨將焦點放在民生和外交議題。前總理何瑞朗（Rick Houenipwela）領導的在野民主聯盟黨，與上屆大選取得最多票（14%）的所羅門群島民主黨結盟，目標是聯合取得國會過半數的26個議席。何瑞朗說：「公共服務系統和經濟都處於非常糟糕的情况。中國與所中新關係這個議題也很重要。這是民眾惱怒索加瓦雷的原因之一。」他表示，上台後會檢討所中安全協議，但同時希望與北京和台灣建立關係，又會與包括澳洲在內的傳統伙伴加強關係。該黨國會議員小凱尼洛雷亞（Peter Kenilorea Jr.）則表示，希望國家恢復成為澳紐的可靠伙伴，並廢除與北京簽定的安全協議，「我們不認為這（安全協議）符合所羅門群島的利益」。
選舉在早上7時（香港時間清晨4時）展開，下午4時結束，選民將選出國會50名議員，他們之後會推舉總理，有可能要花數星期時間。澳洲、新西蘭、部分太平洋島國、日本、歐洲及美國的選舉觀察團，將前往當地觀察投票和開票過程。
（衛報/法新社/路透社/中央社）
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