暖化下全球珊瑚再現大規模白化 30年來第4次同類事件 倘沒改善世紀末恐全消失

全球逾54%珊瑚礁區遭殃

NOAA的珊瑚礁觀察項目協調員曼澤洛（Derek Manzello）向美國有線新聞網絡（CNN）表示，暴露在可致白化程度熱壓力（heat stress）下的珊瑚區比例，正以每星期約1%的幅度增加，因此估計今次全球珊瑚白化規模可能不久便會超越舊紀錄，即2014至2017年間全球56.1%範圍珊瑚礁出現白化的現象。

珊瑚是群居的無脊椎動物。單細胞藻類愛寄居於由牠們的碳酸鈣分泌物形成的堅硬而具保護性的支架裏。這些藻類既是珊瑚的色彩來源，還能幫助牠們汲取營養。惟高於合適溫度的海水會驅使珊瑚排走了寄生於牠們組織內的彩色藻類。珊瑚沒有了藻類遂變白和死亡，即為白化（bleaching）。而這現象會連帶威脅依賴珊瑚的物種，令食物鏈崩潰。此外，世界自然基金會（WWF）表示，全球約有8.5億人的糧食和工作要仰賴珊瑚礁，也需要珊瑚礁保護海岸線不受風暴和侵蝕威脅。

去年海水異常高溫 1979年以來之最

NOAA熱壓力監測計劃是依據1985年迄今的衛星測量。目前的全球珊瑚白化現象是有紀錄以來第4次，前3次分別在1998年、2010年、、2014年至2017年。這幾次俱適逢厄爾尼諾現象，令海水異常高溫。去年的海面溫度更錄得1979年來最高紀錄，澳洲大堡礁、南太平洋、非洲東部的印度洋、紅海、波斯灣、加勒比海等地皆現大規模珊瑚白化現象。

此前預測地球平均升溫至高於工業化前水平1.5℃，全球就將失去七成至九成的珊瑚。惟聯合國「政府間氣候變化專門委員會」（IPCC）2022年報告指出，全球只要平均升溫1.2℃足夠使「以珊瑚礁為主的生態系統不存在」。迄今為止，全球已升溫約1.2℃。

（路透社/法新社/CNN）