上月22日，俄軍攻擊烏克蘭哈爾科夫州其中一座最大火力發電站，摧毁所有機組和配套設施，導致數十萬人斷電，是自俄軍侵烏以來對烏能源基建發動的最大襲擊之一。此後，俄軍又猛烈轟炸烏克蘭全國多個發電站，上周四徹底摧毁基輔地區最大發火力發電站。烏克蘭最大私營電力公司DTEK總裁季姆琴科表示，從3月下旬起，俄羅斯的攻擊重點不再是烏克蘭的輸電系統，而是大規模攻擊能源發電基建，「敵人已改變戰術，開始使用高精準武器，與2023年相比，其破壞力大幅提高」。烏克蘭能源部副部長格林丘克也說：「在俄羅斯大規模攻擊的幾周內，我們一年來為重建和修復工作所做的努力，幾乎在數天內的幾次襲擊中毁於一旦。」

俄羅斯策略改變，加上攻擊時間從冬季轉向春季，讓烏克蘭措手不及。烏克蘭國營電網營運商Ukrenergo認為，與其重建大型發電站，政府不如改變能源生產方式，興建150至200座分散在全國各地的小型發電站，那麼即使其中一座癱瘓，其他發電站也能為城市供電。

（CNN）

（俄軍侵烏）