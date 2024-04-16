所羅門群島明大選 「外國干預」成議題

今次是所中兩國2022年簽訂安全協議後首次大選，將選出新一屆國會議員。所國是全球發展程度最低國家之一，立場親華的69歲總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）認為國家繁榮之路取決於與中國關係，在上台後大力推動發展所中關係，5年間有大量中國投資及援助流入所國。爭取連任的他表明如再當選，會進一步加強這些聯繫。

然而，蘇達尼（Daniel Suidani）關注北京對所國民主的影響。他向法新社說：「過去5年中國參與了很多事，目前情况令人恐慌。」蘇達尼又指中共在幕後協助親華議員留在國會，稱：「這是非常令人擔憂的事：中共在這國家的影響力。」

（法新社/環球時報）