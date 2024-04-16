所羅門群島明大選 「外國干預」成議題

【明報專訊】太平洋島國所羅門群島周三（17日）將舉行大選，外國干預的指控在選前浮現。該國主要反對派領袖、前馬萊塔省省長蘇達尼周一（15日）接受法新社專訪，指中國對該國日益加強的影響力「令人恐慌」，又指對「北京對於該國民主的腐蝕」影響感到不安。另一邊廂，俄羅斯衛星通訊社上周二報道，美國國際開發署或試圖藉「民主促進」活動影響所國大選結果，抗衡中國在該區影響力。立場親華的69歲總理索加瓦雷曾警告美國和澳洲勿干涉該國內政。
今次是所中兩國2022年簽訂安全協議後首次大選，將選出新一屆國會議員。所國是全球發展程度最低國家之一，立場親華的69歲總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）認為國家繁榮之路取決於與中國關係，在上台後大力推動發展所中關係，5年間有大量中國投資及援助流入所國。爭取連任的他表明如再當選，會進一步加強這些聯繫。
然而，蘇達尼（Daniel Suidani）關注北京對所國民主的影響。他向法新社說：「過去5年中國參與了很多事，目前情况令人恐慌。」蘇達尼又指中共在幕後協助親華議員留在國會，稱：「這是非常令人擔憂的事：中共在這國家的影響力。」
（法新社/環球時報）
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