分析：伊朗未盡全力 以未受真考驗

高中低層防空系統 「箭式」立大功

以色列擁有3套先進的防空系統以應對不同空域來襲導彈，是今次以色列能擋住伊朗攻勢的主因。其中，負責最低層空域的是「鐵穹」（Iron Dome），它配備可偵測火箭位置的雷達，指揮控制系統可快速計算來襲火箭會否構成威脅，一旦確定具威脅性，「鐵穹」就會從地面發射導彈截擊，截擊距離為4至70公里。中層防空系統是負責攔截中短程導彈的「大衛彈弓」（David's Sling），它可摧毁300公里外的目標。最高層是攔截彈道導彈的「箭式」（Arrow）系統，其中「箭2」被視為美國愛國者導彈防禦系統的升級版，射程為90公里，最大飛行高度約50公里，其彈頭可在來襲的彈道導彈於最後階段，即俯衝向目標時，在大氣層上層將之摧毁；「箭3」則使用「擊殺」技術，在太空攔截大氣層外的來襲彈道導彈。《金融時報》指出，伊朗今次發射的120枚彈道導彈，當中大部分幾乎肯定是被「箭式」攔截。

美英法約旦協防 擊無人機攔導彈

此外，以色列也得到美、英、法及約旦等國協助，美國官員稱，美國中央司令部及歐洲司令部應對了這次行動，美軍戰機擊落70架無人機，兩艘軍艦也攔截了最少4至6枚中程彈道導彈。美國官員表示，總統拜登10天前已指示其團隊，因應伊朗可能向以色列報復，美國要做好準備及捍衛以國。英國首相辛偉誠也稱，皇家空軍機師擊落多架伊朗無人機。這項協防工作在於美軍中央司令部在伊朗附近的前沿基地設有雷達預警系統，能在最初階段偵測到來自伊朗、伊拉克和也門的彈道導彈和巡航導彈。當收到警報後，西方戰機和防空系統會出動攔截。以色列的F-35戰機也會飛越國境攔截來襲導彈和無人機。

美英傳媒分析指出，德黑蘭今次行動經過高度策劃，目標是恢復威懾能力，而非全面攻擊以色列。首先伊朗選擇在距以色列1600公里外的本土發射導彈及飛行較慢的無人機，讓以色列有時間反應，「抵抗軸心」成員真主黨也未參與。伊朗外長稱，已提前72小時通知鄰國，包括美國的主要盟友，因此這次襲擊談不上突襲。《華爾街日報》則引述美國官員報道，伊朗約一半彈道導彈都在今次行動中發射失敗，或在到達目的地前已墜毁。

（華爾街日報/CNN/BBC/路透社）

（以色列-哈馬斯戰爭）