以戰時內閣贊成報復伊朗 執行存分歧

路透社引述以色列官員報道，5人組成的戰時內閣贊成報復伊朗，但在反擊的時間及規模上存在分歧。以色列12頻道援引4個消息來源報道，同屬民族團結黨的戰時內閣成員甘茨及埃森科特主張在伊朗發動攻擊期間即作反擊，但遭總理內塔尼亞胡、防長加倫特、以軍總參謀長哈萊維等人堅決反對，原因是以軍專注於攔截伊朗導彈、無人機之時，採取行動會擴大壓力。

擱即時反擊 如何回應陷兩難

伊朗為報復其駐敘利亞大使館4月1日遭以色列攻擊，上周六對以色列境內發動大規模導彈及無人機攻擊。儘管以色列防空系統攔截見效，伊朗攻擊造成的損毁輕微，惟內塔尼亞胡面對本土數十年來首次受別國直接攻擊的反應，卻迥異於去年10月7日哈馬斯突襲，特別是他向來主張對伊朗採取強硬態度。《紐約時報》指出，以色列本土直接受到攻擊卻不作軍事回應，可使內塔尼亞胡受到「危害國家」的抨擊，然而區內局勢已因加沙戰事處於高度緊張狀態下，任何激進的報復行動皆可能令衝突失控。

儘管以色列一些極右聲音主張作出「迅速而積極的回應」，以色列12頻道報道，美國總統拜登與內塔尼亞胡通話後，令對方擱置了即時反擊的想法。美國雖沒反對以色列作出任何回應，但要求以色列預先知會美國及作協調。《華盛頓郵報》指出，華府官員周日無論是發表電視講話或在官方簡報及受訪中，或明或暗都強調美國不會參與任何以色列反擊伊朗的行動。約旦官媒報道，國王阿卜杜拉二世也在電話中告訴拜登，以色列任何進一步升級行動將擴大區內的衝突。

法國總統馬克龍昨日也表示，國際社會應盡一切努力避免中東局勢升級，並嘗試說服以色列「不應透過升級局勢來回應，而是透過孤立伊朗來應對」。英國外相卡梅倫也表明，英國不會參與任何報復伊朗的攻擊，認為以色列目前應將焦點放在爭取釋放仍被哈馬斯扣押的人質上。

西方施壓促克制 以籲安理會制裁伊

伊朗最高國家安全委員會周日警告，若以色列反擊，將遭到伊朗至少10倍回應。伊朗駐聯合國大使伊拉瓦尼強調，伊朗會行使自衛權回應任何威脅或侵略，但「不想加劇局勢或開戰」。

聯合國安全會周日就伊朗突襲以色列召開會議。美國駐聯合國副大使伍德促請安理會「毫不含糊地譴責」伊朗。以色列駐聯合國大使埃爾丹主張安理會採取行動及譴責伊朗的恐怖行動，必須在「為時已晚之前，對伊朗實施所有可能的制裁」。中國常駐聯合國代表團臨時代辦戴兵呼籲有關方面冷靜克制，避免緊張局勢升級。

聯合國秘書長古特雷斯則既譴責伊朗攻擊以色列，也譴責以色列攻擊伊朗駐敘利亞大使館。他呼籲各方作最大程度的克制，說：「無論對中東地區抑或世界都承受不起更多的戰事。中東地區人民面對着毁滅性全面衝突的切實危險。如今是化解和降溫的時候。」

（以色列時報/法新社/Axios/紐約時報）

（以色列-哈馬斯戰爭）