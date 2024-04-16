李顯龍5．15交棒黃循財 星揭新章 「草根精英」率第四代領導團隊 家族政治暫告一段落

新加坡總理辦公室昨天發聲明宣布李顯龍會在5月15日卸任，而他會正式提議由黃循財（Lawrence Wong）接任，後者得到執政人民行動黨（PAP）國會議員一致支持。聲明又指新總理將會在李顯龍卸任當天晚上於總統府宣誓就職；屆時從政13年的黃循財將成為新加坡第4任總理。

或提早大選 黃：全力以赴為民服務

李顯龍在facebook提及去年他已表示有意在今年卸任總理一職，而黃循財及第四代領導團隊（4G Leaders）都努力爭取國民的信任，尤其在新冠疫情時期。

黃循財在李顯龍公布卸任決定後亦發布短片，承諾會盡力為國家及人民服務。他稱國民的期望將成為他的動力、民眾關注的議題將指引他的決策，呼籲國民與他同行。

李原擬70歲前完成交接 爆疫推遲

現年72歲的李顯龍原擬70歲前完成領導層交接，但2020年爆發新冠疫情，同年7月大選後他指首要是控疫及穩定經濟而留任。翌年，原內定下屆總理人選王瑞杰宣布放棄繼任，經4G領導團隊內部商議，2022年4月決定由黃循財接任。

現年51歲的黃循財27年前展開公務員生涯，先後多個部門任職，曾擔任李顯龍首席私人秘書。黃循財2011年正式加入政壇，當選國會議員後曾任國防部兼教育部政務部長，文化、社區及青年部長，國家發展部長及教育部長等職。黃循財為美國威斯康星大學經濟學學士、密歇根大學經濟學碩士，兼有哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士學位，而他在高中以前都就讀社區學校，與典型新加坡政治人物不同，因此有「草根精英」稱號。他常在社交平台分享生活點滴，建立親民形象。

分析：核心原則續存 風格或異

新加坡政壇被視為「李家天下」，該國自1959年脫離英國殖民成為自治邦以至後來脫離馬來西亞於1965年建國後，均由李光耀擔任總理，到1990年交捧予吳作棟，李顯龍2004年接任總理。這次交棒意味「李家天下」暫告一段落。

智庫及諮詢公司鑠翼（Solaris Strategies）政治分析師穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）認為，新加坡核心原則會繼續存在，因這是運行多年的體制，但黃循財的風格或略有不同，因他來自不同世代。

（法新社/海峽時報/聯合早報/中央社）