李顯龍5．15交棒黃循財 星揭新章 「草根精英」率第四代領導團隊 家族政治暫告一段落

【明報專訊】新加坡總理李顯龍昨天（15日）宣布將於下月15日卸任，交棒予副總理兼財長黃循財，將領導國家的責任正式交予第四代領導團隊。黃循財其後在社交網站貼文稱已謙卑及抱有強烈責任感接下總理一職，並承諾將全力以赴為國民服務。外界關注有「草根精英」稱號的他未來如何帶領新加坡走出家族政治和告別「李家天下」。新加坡原定明年11月或之前舉行大選，如今可能提早舉行。
新加坡總理辦公室昨天發聲明宣布李顯龍會在5月15日卸任，而他會正式提議由黃循財（Lawrence Wong）接任，後者得到執政人民行動黨（PAP）國會議員一致支持。聲明又指新總理將會在李顯龍卸任當天晚上於總統府宣誓就職；屆時從政13年的黃循財將成為新加坡第4任總理。
或提早大選 黃：全力以赴為民服務
李顯龍在facebook提及去年他已表示有意在今年卸任總理一職，而黃循財及第四代領導團隊（4G Leaders）都努力爭取國民的信任，尤其在新冠疫情時期。
黃循財在李顯龍公布卸任決定後亦發布短片，承諾會盡力為國家及人民服務。他稱國民的期望將成為他的動力、民眾關注的議題將指引他的決策，呼籲國民與他同行。
李原擬70歲前完成交接 爆疫推遲
現年72歲的李顯龍原擬70歲前完成領導層交接，但2020年爆發新冠疫情，同年7月大選後他指首要是控疫及穩定經濟而留任。翌年，原內定下屆總理人選王瑞杰宣布放棄繼任，經4G領導團隊內部商議，2022年4月決定由黃循財接任。
現年51歲的黃循財27年前展開公務員生涯，先後多個部門任職，曾擔任李顯龍首席私人秘書。黃循財2011年正式加入政壇，當選國會議員後曾任國防部兼教育部政務部長，文化、社區及青年部長，國家發展部長及教育部長等職。黃循財為美國威斯康星大學經濟學學士、密歇根大學經濟學碩士，兼有哈佛大學甘迺迪學院公共行政碩士學位，而他在高中以前都就讀社區學校，與典型新加坡政治人物不同，因此有「草根精英」稱號。他常在社交平台分享生活點滴，建立親民形象。
分析：核心原則續存 風格或異
新加坡政壇被視為「李家天下」，該國自1959年脫離英國殖民成為自治邦以至後來脫離馬來西亞於1965年建國後，均由李光耀擔任總理，到1990年交捧予吳作棟，李顯龍2004年接任總理。這次交棒意味「李家天下」暫告一段落。
智庫及諮詢公司鑠翼（Solaris Strategies）政治分析師穆斯塔法（Mustafa Izzuddin）認為，新加坡核心原則會繼續存在，因這是運行多年的體制，但黃循財的風格或略有不同，因他來自不同世代。