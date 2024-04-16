《撒旦詩篇》作者拉什迪出新書：慶幸活着

現年76歲的拉什迪生於印度孟買，擁有英、美雙重國籍，定居紐約。他1988年在英國出版的《撒旦詩篇》因被指褻瀆伊斯蘭先知穆罕默德，當年伊朗最高領袖霍梅尼向他發出追殺令。

2022年8月12日，他在美國紐約州一所學院準備發表演說時受襲，施襲者被指同情什葉派極端主義，支持伊朗政府和革命衛隊。在BBC昨（15日）刊登的專訪中，拉什迪稱在遇襲前兩天曾發噩夢，想過不出席，但最後認為終究只是夢境，而且主辦方付了可觀出場費，所以最終還是赴會。

施襲者在27秒間刺了他12刀，令他失去右眼，左手神經線嚴重受損而失去活動能力，又傷及肝臟。他形容受傷的眼球當時「吊在臉上，像一顆溏心蛋」。不過他慶幸腦部沒受損，「這意味我仍能做自己」。他稱在要藉《刀》一書作為對所發生的事的「還擊」。

（BBC）