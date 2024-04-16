特朗普為掩口費案到庭應訊 恐礙競選

特朗普在2016年競選總統期間，以「法律支出」名目掩飾他通過其律師科恩支付了13萬美元（約101萬港元）給艷星做掩口費，被控34項偽造商業紀錄重罪。此案昨起需要花最少兩周選出12名陪審員。檢控官與辯方律師將向隨機挑選做陪審員的紐約市民，提出訴訟雙方事前協定的42條問題，包括有否參與過特朗普的集會、有否追蹤特朗普的社交平台、是否支持極右或極左組織等。

傳媒聯署 促辦大選電視辯論

另外，美聯社、美國有線新聞網絡、霍士等12個傳媒周日發表聯署公開信，要求拜登和特朗普這兩個篤定成為兩大黨的總統候選人舉行大選前電視辯論。美國總統辯論委員會（CPD）定於9月和10月在得州、弗吉尼亞州和猶他州舉行3場總統候選人辯論，惟共和黨全國委員會以CPD存在偏見為由，2022年4月決定退出所辦辯論。

（法新社/紐約時報/The Hill）