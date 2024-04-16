未婚夫電話驟變訣別 華女憾成悉尼刀下魂

據澳洲中文網媒「今日澳洲」報道，死者姓程，英文名Yixuan Cheng（圖），在悉尼大學攻讀經濟學碩士學位。程女上周六事發當日參加完考試後就在商場購物。她的未婚夫王先生表示，就在襲擊前幾分鐘，他才剛通過微信和程女聊天，說：「下午3時多開心地和我通話，她還試衣服給我看，沒想到掛了電話，就發生了砍人事件。」

得知發生傷人事件後，王先生不斷嘗試聯絡程女但一點回應都沒有。後來，中國駐悉尼總領館和新南威爾士省警方發來資訊，才得悉噩耗。他表示，原本計劃待程女今年畢業後就結婚，這突如其來的噩耗令全家陷入崩潰。

商場刀客疑針對女性

澳洲警方表示，死者中有5人是女性，12名傷者亦大部分是女性，疑兇「明顯地」是針對女性下手。唯一男死者是商場保安。警方又指疑兇過去有心理健康問題，但沒有迹象顯示相關犯案動機。疑犯父親周一向記者表示，兒子有長期精神病史，喜歡刀具，並對女性感氣餒，說：「他希望有女朋友，但欠缺社交能力。」

悉尼3天2刀案 教堂內4傷

另外，悉尼西南市郊韋克利（Wakeley）的Assyrian Christ The Good Shepherd Church教堂昨天傍晚舉行直播彌撒期間，一名身穿黑衣男子突然持刀衝上祭台，攻擊正在講道的著名主教伊曼紐爾（Mar Mari Emmanuel），多次直刺其頭部和頸部。現場傳出尖叫聲，多名教徒一擁上前阻止。過程中，連同主教在內至少4人受傷，傷者皆受傷送院但沒有性命危險。施襲者被捕並接受調查。伊曼紐爾是知名反疫苗人士，網上有大量追隨者。這是悉尼3天內發生的第二宗持刀襲擊案。

（今日澳洲/路透社/BBC/ABC/悉尼先驅晨報）