明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

國際

國際要聞

「德黑蘭AK-47」 廉價無人機成利器

【明報專訊】哈馬斯上周六出動大量無人機及多種導彈攻擊以色列，其中「見證者-136」自殺式無人機有「德黑蘭AK-47」之稱，它不僅成本低，又能大量生產，伊朗亦會出口到對伊朗有重要利益的衝突地區，專家指這種低技術低成本的武器確實構成威脅。伊朗亦有出動彈道導彈襲以，《華爾街日報》稱這亦證明了伊朗的軍事實力。

彈道導彈證實力

伊朗要從本土攻擊以色列，所用的見證者-136無人機就需要飛越伊拉克及約旦上空。有伊拉克官員稱看到有伊朗無人機穿過伊拉克領空，往以色列方向飛去。「見證者-136」可搭載重50公斤的彈頭，飛行距離可超過2000公里，每架成本需約2萬美元（約15.6萬港元）。

美國官員指2021年7月伊朗曾使用該款無人機，攻擊一艘在紅海的貨輪。這款無人機除了伊朗在中東地區的「抵抗軸心」成員使用外，亦是俄軍侵烏行動中攻擊烏克蘭電網及糧倉的主要武器。

美國智庫保衛民主基金會的軍事和政治權力中心主任鮑曼（Bradley Bowman）今年較早時稱，伊朗無人機不僅是烏克蘭人的問題，對以色列、美國及其阿拉伯伙伴而言亦是個問題。他指出見證者-136並非世上最先進的無人機，但重點在於可用這種低技術及成本的裝備，在戰場上達成重要任務，尤其是它們能夠以量取勝。

在中東地區擁有最大彈道導彈攻擊能力的伊朗，亦有在今次報復行動出動這種武器。伊朗的彈道導彈主要在本土生產，美國官員估計伊朗有逾3000枚彈道導彈，過去10年來導彈的精確度亦不斷增加。伊朗目前已製造出射程2000公里的導彈，專家指伊朗可快速調整及部署射程更遠的導彈。

（每日電訊報/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）

上 / 下一篇新聞