「德黑蘭AK-47」 廉價無人機成利器

彈道導彈證實力

伊朗要從本土攻擊以色列，所用的見證者-136無人機就需要飛越伊拉克及約旦上空。有伊拉克官員稱看到有伊朗無人機穿過伊拉克領空，往以色列方向飛去。「見證者-136」可搭載重50公斤的彈頭，飛行距離可超過2000公里，每架成本需約2萬美元（約15.6萬港元）。

美國官員指2021年7月伊朗曾使用該款無人機，攻擊一艘在紅海的貨輪。這款無人機除了伊朗在中東地區的「抵抗軸心」成員使用外，亦是俄軍侵烏行動中攻擊烏克蘭電網及糧倉的主要武器。

美國智庫保衛民主基金會的軍事和政治權力中心主任鮑曼（Bradley Bowman）今年較早時稱，伊朗無人機不僅是烏克蘭人的問題，對以色列、美國及其阿拉伯伙伴而言亦是個問題。他指出見證者-136並非世上最先進的無人機，但重點在於可用這種低技術及成本的裝備，在戰場上達成重要任務，尤其是它們能夠以量取勝。

在中東地區擁有最大彈道導彈攻擊能力的伊朗，亦有在今次報復行動出動這種武器。伊朗的彈道導彈主要在本土生產，美國官員估計伊朗有逾3000枚彈道導彈，過去10年來導彈的精確度亦不斷增加。伊朗目前已製造出射程2000公里的導彈，專家指伊朗可快速調整及部署射程更遠的導彈。

（每日電訊報/華爾街日報）

（以色列-哈馬斯戰爭）