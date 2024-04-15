伊朗克制報復 3國各得其所

《衛報》分析文章指出，伊朗醞釀報復之際，美國官員曾推測伊朗的彈道武器將落在沙漠，不會造成重大傷亡。官員預測，在這種情况下華盛頓將強烈要求以色列不要輕率回應。

轉移加沙戰事視線 減美供武阻力

美國智庫大西洋理事會中東項目副主任莫斯塔亞比（Masoud Mostajabi）認為，伊朗的報復行動似乎相對克制，甚至可能經過精心策劃，為以色列和美國在避開更廣泛衝突方面留有餘地。

《衛報》分析文章指出，伊朗這次「點到即止」的報復使以、美各得其所：這次攻擊已經轉移了全球對以色列在加沙戰爭行為的關注。此外，伊朗的攻擊也可能消除美國國會限制對以色列供武的聲音。伊朗方面，大西洋理事會中東項目斯考克羅夫特中東安全倡議客座高級研究員阿貝克隆比-溫斯坦利（Gina Abercrombie-Winstanley）指出，伊朗向以色列直接發射了300多枚導彈和無人機，雖然實際損害有限，但激烈程度足以引起廣泛國際憂慮，伊朗的「虛榮心」可得滿足。

不過阿貝克隆比-溫斯坦利也指出，美國總統拜登的處境仍然嚴峻。他的團隊必須努力控制以色列的反應，因該地區的美軍仍處於危險之中，爆發廣泛戰爭的可能性仍大。

美國能否控制內塔尼亞胡政府本身已是問題。以色列目前由歷來最右翼政府掌權，立場主戰。安全內閣成員、極右財長斯莫特里奇在伊朗發動攻擊後，周日呼籲以色列反擊。他在聲明中說：「整個中東乃至全世界的目光都集中在以色列。如果我們的反應能引起整個中東數代人的共鳴，我們將會勝利。」

以色列極右勢力成開戰隱憂

政治分析員普利特尼克（Mitchell Plitnick）本月初撰文指出，內塔尼亞胡有強烈動機延長在加沙的行動，甚至試圖將真主黨和伊朗拖入衝突，而這樣可能將美國也捲入其中。他認為目前需要關注以色列右翼勢力的影響多於內塔尼亞胡的個人利益。

（衛報/大西洋理事會/Mondoweiss網站/耶路撒冷郵報）

（以色列-哈馬斯戰爭）