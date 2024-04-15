伊朗首本土直炸以色列 稱自衛還擊 拜登撐以留一手 促「見好就收」

據革命衛隊旗下塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報道，革命衛隊空天軍展開「真正承諾行動」，數百架無人機和大量不同種類的導彈「從4個方向構成多層次的攻擊」。革命衛隊表示，飛行速度較慢的無人機獲施放近一小時後，才發射彈道導彈。伊朗駐黎巴嫩大使表示，黎巴嫩真主黨、伊拉克民兵和也門胡塞武裝等其他「抵抗軸心」成員在過程中主要純屬觀察者，惟真主黨指向戈蘭高地一處以軍兵營發射了數十枚火箭炮，胡塞也被指向以色列發射無人機。

數百無人機導彈多層次襲以

伊朗外交部表示，上述針對以色列軍事基地的連串轟炸是引用《聯合國憲章》訂有的自衛權，以反抗以色列的「不斷軍事侵略」，尤其是4月1日伊朗駐敘利亞大使館受襲，導致伊朗軍事顧問「壯烈犧牲」。

以色列在當地時間周日凌晨零時30分（本港時間早上5時半）一度關閉空域，其後耶路撒冷等地響起防空警報，空中頻傳爆炸聲。以軍早上點算伊朗發射了約170架無人機、逾30枚巡航導彈和逾120枚彈道導彈，稱出動包括數十架戰鬥機成功攔截99%威脅，並變相反駁伊朗官方通訊社指以色列南部內蓋夫沙漠有空軍基地受重創的說法，公布只有少數彈道導彈墜落內瓦提姆空軍基地，造成輕微損傷。一名10歲女童因攔截導彈的碎片受重傷，另有31宗輕傷或驚恐症發作的報告。

美國和英國先後宣布有份協助以色列在伊拉克—敘利亞邊境擊落無人機，以方軍官指法國也有份協助巡邏空域。其中拜登表示，美軍助以色列擊落「幾乎所有」來犯無人機和導彈。

白宮表明不欲升級與伊開戰

伊朗駐聯合國使團隨後表態，指「事件可被視為已告一段落」，強調這是伊朗與以色列之間的衝突，促美國「切勿插手」。伊朗武裝部隊總參謀長巴蓋里確認「真正承諾行動」已完結，強調伊朗有能力發動規模比周日大「數十倍」的導彈和無人機攻勢，警告以色列若再攻擊伊朗領土或任何境外屬於伊朗的地點，即會觸發伊朗採取更龐大行動；他又警告美國如支持以色列還擊，美軍的中東基地將成為伊朗目標。革命衛隊總司令薩拉米指行動成果勝於預期，今後伊朗將採取「新準則」，面對以色列襲擊其利益、資產、官員和平民，將從本土作出對等回應。直至昨日之前，伊朗未試過從本土直接向以色列施襲，只曾在2018年由駐敘部隊向以色列開火。

外界關注以色列會如何回應。以軍發言人哈加里聲言「事件仍未完結」，已準備好應對更多威脅。以色列戰時內閣昨天開會商討如何回應，成員之一的在野黨領袖甘茨事前表明，以色列將籌建地區聯盟，「以適合我們的方式和時機要伊朗付出代價」。

美國立場也受矚目。拜登縮短特拉華州老家度假行程，返白宮跟國務卿、防長和國安顧問緊急開會，其後跟內塔尼亞胡通電話，重申美國對以承諾「堅如鐵甲」。白宮國安會發言人表明美方「不希望見到局勢升級」，也不尋求跟伊朗開戰。

紐時﹕以剔除報復炸伊朗選項

惟美國網媒Axios引述白宮高官報道，拜登向內塔尼亞胡暗示「見好就收」，表明美國不會參與也不會支持任何攻擊伊朗的行動，「接受既有勝利吧」；報道指美以防長也有通電話，美國防長奧斯汀要求以方對伊朗作回應行動前應先知會美方。《紐約時報》引述兩名以國官員報道，以色列戰時內閣部分成員主張報復，轟炸伊朗，惟在內塔尼亞胡和拜登通電話後，選項被剔除，另一理由是轟炸對伊朗只能構成相對輕微的損害。

（法新社/路透社/BBC/CNN/塔斯尼姆通訊社）

（以色列-哈馬斯戰爭）